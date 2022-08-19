EĞİTİM
19 Ağustos 2022 - 12:39

20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 20 bin öğretmen alımıyla ilgili gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları erişime açıldı.

EĞİTİM
19 Ağustos 2022 - 12:39
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20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!


Sözleşmeli öğretmen mülakatına ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 20 bin öğretmen atamasına ilişkin Nilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sözlü sınav sonuçları erişime açıldı.

13 Ağustos tarihinde sona eren mülakatların tamamlanması sonrasında yapılan değerlendirme sonuçları öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyordu. Yapılan bir son dakika duyurusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen alımıyla ilgili gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları adayların erişimine açıldı.



20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!

Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları öğrenme

Öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, e- Devlet Kapısı'nı kullanarak sonuç sayfalarına ulaşabilirler. Adaylar, sonuç öğrenme işlemlerini tamamladıktan sonra atama tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapacaklar. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022 günü duyurulacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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