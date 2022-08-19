Sözleşmeli öğretmen mülakatına ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 20 bin öğretmen atamasına ilişkin Nilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. 13 Ağustos tarihinde sona eren mülakatların tamamlanması sonrasında yapılan değerlendirme sonuçları öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyordu. Yapılan bir son dakika duyurusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen alımıyla ilgili gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları adayların erişimine açıldı.
EĞİTİM
19 Ağustos 2022 - 12:39
20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları erişime açıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 20 bin öğretmen alımıyla ilgili gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları erişime açıldı.
EĞİTİM
19 Ağustos 2022 - 12:39