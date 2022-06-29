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EĞİTİM
29 Haziran 2022 - 10:48

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi bugün belli oldu.. İşte başvuru tarihleri ve atamaların yapılacağı tarihler..

EĞİTİM
29 Haziran 2022 - 10:48
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı


20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin öğretmen atama müjdesi sonrasında Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi bugün yayımladı.. 



Yayımlanan takvimi göre öğretmen adaylarının ön başvuruları 18 - 26 Temmuz tarihinde online olarak alınacak. 1-13 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınavların yapılmasıyla birlikte öğretmen adaylarının tercih işlemleri ise 27 - 31 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak. 

Atama sonuçları 1 Eylül 2022

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Ataması yapılan öğretmen 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında sınıflarında olacaklar.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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