20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandıMilli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin öğretmen atama müjdesi sonrasında Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi bugün yayımladı..
Yayımlanan takvimi göre öğretmen adaylarının ön başvuruları 18 - 26 Temmuz tarihinde online olarak alınacak. 1-13 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınavların yapılmasıyla birlikte öğretmen adaylarının tercih işlemleri ise 27 - 31 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak. Atama sonuçları 1 Eylül 2022Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Ataması yapılan öğretmen 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında sınıflarında olacaklar.