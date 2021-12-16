SAĞLIK
16 Aralık 2021 - 13:17

20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin tercihler başladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılacak olan 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili tercih başvurusu ilanı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

SAĞLIK
16 Aralık 2021 - 13:17
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20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin tercihler başladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşme personel alımları gerçekleştirilecek. Bakanlığa ait taşra teşkilatları hizmet birimlerinde istihdamı yapılmak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yapacağı merkezi yerleştirmelerde toplam 20 bin personel alınacak.




Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri üzerinden yapılacak olan tercihlerde sözleşmeli olarak sağlık personeli pozisyonlarının yer aldığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.




20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLADI

Adaylar, sağlık personeli alım ilanı yönergesinde tercihlerini 16-22 Aralık tarihleri arasında ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapacaklar. ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapacak olan adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek tercih işlemlerini başlatabilecekler.

Atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'inin hemşire olacağı belirtilirken, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü de çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni ile sağlık teknikeri olacak.
 
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