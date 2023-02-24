20 bin TL maaşla iş ilanı görücüye çıktı! TAİ bu mesleklerden alım yapacak! İşte son tarih







TAİ PERSONEL ALIMLARI

SÜREÇ TEMİNATI MÜHENDİSİ







MÜHENDİS GELİŞTİRME PROGRAMI

ÇÖZÜM GELİŞTİRME MÜHENDİSİ

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ MÜHENDİSİ

DEVOPS MÜHENDİSİ

SİSTEM MÜHENDİSİ

ÜRÜN TEMİNATI MÜHENDİSİ

PLM UYGULAMALARI GELİŞTİRME MÜHENDİSİ

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL MÜHENDİSİ

PLATFORM SİBER GÜVENLİK MÜHENDİSİ

AVİYONİK YAZILIM TASARIM GELİŞTİRME MÜHENDİSİ

TAİ tarafından iş arayan ve kamu kurumunda çalışmak isteyen vatandaşlar için dev personel alımı başladı. Peki hangi alanlarda alım yapılacak? Şartları ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.TAİ tarafından gelen son haberlere göre birçok farklı mühendislik alanında personel alımı yapılacak. Alım yapılacak alanlar ve şartları şu şekilde;İlgili üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun, ekip çalışmasına yatkın, dikkat seviyesi yüksek, iyi derecede İngilizce bilen, TOEFL IBT 84 ve daha fazla, IELTS 6.5 ve daha fazla, TOMER 79 ve daha fazla, ITEP 4 ve daha fazla puanı olan, yurt içi yurt dışı seyahat engeli olmayan, temel yazılım bilgisi olan, temel donanım bilgisi olan, donanım konfigürasyon konusunda tecrübeli adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin Havacılık ve Uzay, Uçak, Makine, Otomotiv Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Yazılım, İmalat, Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun, en fazla 2 sene deneyimli, iyi derecede İngilizce bilen, yapısal tasarım, yapısal analiz, aviyonik görev sistemleri, yazılım, uçuş bilimleri, imalat alanlarında ilgili ve meraklı adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin bilgisayar, bilişim sistemleri, endüstri ve yazılım mühendisliklerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, yazılım geliştirme ve doğrulama süreçleri hakkında bilgi sahibi, atlassian ürünlerini bilen, iş yönetim sistemi, proje yönetim araçları konusunda bilgi sahibi adaylar başvuru yapabilir.Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği benzeri bölümlerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, sistematik çalışma konusunda yatkın, analitik düşünme yapısına sahip adaylar başvuru yapabilir.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, yazılım geliştirme süreçlerine hakim, yazılım yönetme araçları kullanmayı bilen adaylar başvuru yapabilir.Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Elektronik Haberleşme, Uçak ve Havacılık Mühendisliği bölümlerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, ekipman seviyesi sistem mühendisliği pozisyonundaki adaylar için en az 2 sene deneyimi olan, yönetim analiz araçları ile ilgili bilgisi olan, savunma projesinde kabul aşamalarında görev almış, haberleşme protokolleri konusunda bilgili, insan ilişkileri güçlü, aviyonik mimari modellemeleri yapabilen, aviyonik ekipmanların modlarını analiz edebilen, projeler için aviyonik ekipman üretim ve kabullerini denetleyecek, aviyonik mimari kablolama gereksinimlerini üretebilecek, aviyonik ekipman konusunda müşterilere destek verebilecek, aviyonik gömülü yazılım mühendisliği pozisyonundaki adaylar için; gerçek zamanlı işletim sistemleri üzerinde çalışabilecek, otomatik kod oluşturmayı bilen, simülasyon yazılımlarını geliştirebilecek, model tabanlı yazılımları geliştirebilecek adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin Makine, Havacılık, Uzay ve Uçak, Fizik, Malzeme, Elektrik Elektronik, Bilgisayar mühendisliklerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi, sözleşme ve okuma anlama, uyum yetkinliği olan, teknik gereksinimlerle ilgili yetenekli, tasarım ve teknik resim okuma bilgisi olan, havacılık savunma otomotiv sanayiinde tecrübesi olan, kalite yönetimi, sistem mühendisliği, tasarım mühendisliği alanlarından birinde deneyimli adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin Bilgisayar, Yazılım, Makine, Endüstri, Elektrik Elektronik, Havacılık ve Uzay, Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, JAVA , C++ programlarını bilen, 3DExperience, Teamcenter gibi PLM araçlarında deneyimli, ürün konfigürasyon yönetim konularında bilgili, yazılım geliştirme konularında tecrübeli, ekip çalışmasına yatkın, problem çözme becerisi olan, programlama dilleri, web teknolojileri, PLM PDM, CAD, CAE, CAM tasarım araçları konusunda tecrübeli adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, üretim planlama süreçlerini bilen, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, gelişmeye açık, iletişim becerileri yüksek, ERP Programları ve yazılım dilleri konusunda tecrübeli adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun, en az 3 sene pentest deneyimi olan, güvenlik test araçları ile ilgili tecrübesi olan, iyi derecede İngilizce bilen, güvenlik kontrolleri bypass yöntemleri ile ilgili bilgili adaylar başvuru yapabilecek.Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun, iyi derecede İngilizce bilen, yazılım geliştirme ve doğrulama süreçleri ile ilgili bilgili, yazılım yönetim araçları kullanma konusunda tecrübeleri adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular https://basvuru.tai.com.tr/jobs internet sitesi üzerinden yapılacak.