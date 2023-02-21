20 binden fazla Suriyeli kendi topraklarına geri döndü!













'İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR'

"SURİYELİ SIĞINMACILAR GERİ DÖNÜYORLAR"

Türkiye 6 Şubat'ta bir felaket yaşadı. 41.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği depremde 11 il harap oldu. Tüm Türkiye, deprem bölgesi için seferber olurken olayların içerisinde provokasyon ve dezenformasyon söylemleri eklendi. Bununla ilgili binlerce talepte bulunuldu ama bir iddia kapıların Suriyelilere açık olduğuydu.. Konuya ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan gelirken, bir diğer açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini destekledi ve söylemler ile iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.Bakan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin kışladan geç çıkarılmasına ilişkin iddialara yanıt olarak "Böyle bir şey yok. Gerekli açıklamalar yapıldı. Bazıları görmemekte ısrar ediyor, anlamıyorlar. Baştan beri. Mehmetçik ilk anda ülkesi ve vatandaşıyla birlikte çekti, çekmeye de devam ediyor. Yaptıklarımızı hemşehrilerimiz görüyor" diye konuştu.Bakan Akar, "Deprem sonrası Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın ettiği" iddiasına şu yanıtı verdi: "Bu tamamen doğru değil. Biz bu konuyu sınırda yaptığımız kontrollerde, askeri ve sivil yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, olaylarda, sınırda askeri birliklerimizde etraflıca konuştuk. Sınır kapılarında yaptığımız görüşmeler tabi ki bu iddialar asılsız Türkiye'de yaşayan Suriyeliler evlerini ve sevdiklerini kaybetmelerinden dolayı kendi topraklarına dönüyor. Türkiye'den evlerine geri giden Suriyelilerin sayının 20 bini geçtiğini izliyoruz.”