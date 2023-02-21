Türkiye 6 Şubat'ta bir felaket yaşadı. 41.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği depremde 11 il harap oldu. Tüm Türkiye, deprem bölgesi için seferber olurken olayların içerisinde provokasyon ve dezenformasyon söylemleri eklendi. Bununla ilgili binlerce talepte bulunuldu ama bir iddia kapıların Suriyelilere açık olduğuydu.. Konuya ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan gelirken, bir diğer açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini destekledi ve söylemler ile iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.
GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 16:25
20 binden fazla Suriyeli kendi topraklarına geri döndü!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akın ettiği iddialarının asılsız olduğunu savunarak Türkiye'den Suriye'ye geri dönen Suriye vatandaşlarının olduğunu ve bunun kayıtlara 20 binin üzerinde bir sayıyla kaydedildiğini söyledi.
GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 16:25