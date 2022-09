20 Farklı Üniversiteden Katılımcılar “Ortak Akıl” Hedefiyle Barü'de Buluştu - Bartın

Çalıştay, devlet yükseköğretim kurumları insan kaynakları uygulamaları, personel politikaları üretiminde karşılaşılan ya da karşılaşılması fikir edinilen sorunların tespiti ve bunlara dair çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. 20 farklı yükseköğretim kurumundan katılımcıların bir araya geldiği etkinlikte “İdari İnsan Kaynağı”, “Akademik İnsan Kaynağı” ile “Yükseköğretim Politikalarına Dair Genel Sorun ve Konular” olmak suretiyle üç ana başlıkta değerlendirmeler yapıldı. İki gün süren çalıştayda ayrıca “Sözleşmeli Personel İstihdamı”, “Akademik Personelin Görevlendirme İşlemleri”, “Yükseköğretimde 50-d İstihdamı” ve “Yükseköğretimde Akademik İlan Süreçleri” konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.“İş birliği içerisinde en iyiye ulaşmayı hedefliyoruz”“Ortak Akıl” geliştirmeye yönelik çözüm odaklı iş birliğinin önemine değinen BARÜ Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, farklı üniversitelerden katılımcılarla birlikte oldukça faydalı bir çalıştayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.Delialioğlu, “Sorundan çok çözüme odaklanmayı, etkin bir öğrenme ve gelişim stratejisi belirlemeyi, fikirde ve uygulamada birliği sağlamayı hedeflediğimiz bu toplantımızda bulunduğumuz yere değer katma yönünde görüş alışverişinde bulunduk. Çağımıza uygun uygulamalarla sürdürülebilir bir yapı için neler yapılabileceği ve kalite odağında daha etkin bir çalışma anlayışının nasıl sağlanabileceği üzerinde değerlendirmeler yaptık. Bu yönde ‘daha iyiye ulaşma azmi ve kararlılığı' içerisinde gelişimimize katkılar sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, her an yanımızda olarak gelecek adına bizleri yüreklendiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a da yakın ilgileri ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.“Ülkemiz adına katma değer üretecek herkes bizim açımızdan çok değerli”BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise insan kaynağı yönetiminde iyileştirme gereken alanların hızlı tespiti ve insan kaynağının verimli kullanılmasının önemine dikkat çekerek “Etkin ve gerçekçi projeksiyonlarla yürütülen her çalışmayı çok önemli buluyoruz. Ülkemizin öz potansiyeline inanıyor ve doğru stratejiler üretmenin gelişimimize değer katacağını biliyoruz. Bu noktada kısa ve uzun vadeli gelişim hedeflerini kapsayan çalıştay, üniversitelerimizin daha ileriye gitmesinde sistematik ve bütüncül bir bakış açısı sağlayacaktır. Yetenek üretimi ile yönetiminin çok önemli olduğu günümüzde gösterilen gayretleri memnuniyetle karşılıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.