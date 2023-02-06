20 gün içerisinde başvuru yapana bu banka 10.000 TL ödeyecek

İnsanlar bankaların kredi ve kredi kartı kampanyalarını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki Yapı Kredi kredi kartı kampanyası şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ KAMPANYALARIYapı Kredi 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanyadan yalnızca yeni müşteri olan vatandaşlar faydalanacak. Yapı Kredi Mobil uygulaması aktif edildikten sonra 15 gün içinde kredi kartı başvurusunda bulunmak gerekiyor.
Eğer kredi kartı başvurunuz olumlu sonuçlanırsa ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabileceksiniz. Belirtilen kampanyaya göre kredi kartı aktif olduktan sonra 7 gün içinde 15 Mart 2023 tarihine kadar taksitli nakit avans kampanyasından faydalanabileceksiniz. Kredi kartı açıldıktan sonra en fazla kullanılabilecek taksitli nakit avans tutarı 10 bin TL olarak belirtildi ve taksit tutarı en fazla 6 ay vadeli olacak.