YAŞAM
01 Mayıs 2023 - 14:45

20 ilde tehlike alarmları yandı! Mayıs gelmeden geliyor: Çok şiddetli olacak

Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesiyle beraber meteoroloji tarafından 20 il için sarı kod uyarıları yapıldı. Doğa Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur tahminleri yapıldı. 20 şehir için yapılan uyarılar haberimizde.

YAŞAM
01 Mayıs 2023 - 14:45
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20 ilde tehlike alarmları yandı! Mayıs gelmeden geliyor: Çok şiddetli olacak
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Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahminler arasında yer alırken kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Bölgelere göre hava sıcaklıkları haberimizde yer almaktadır.

MARMARA BÖLGESİ

Bursa 15°C



Edirne 19°C

İstanbul 15°C

Kocaeli 14°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 8°C

Denizli 15°C

İzmir 20°C

Muğla 17°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 22°C

Antalya 22°C

Hatay 17°C

Kahramanmaraş 19°C

Kuvveti yağış uyarısı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 11°C

Eskişehir 11°C

Konya 10°C

Sivas 12°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu 9°C

Düzce 13°C

Kastamonu 11°C

Zonguldak 12°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya 15°C

Samsun 14°C

Tokat 13°C

Trabzon 13°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Iğdır 24°C

Malatya 17°C

Van 19°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır 20°C

Gaziantep 18°C

Siirt 17°C

Şanlıurfa 21°C

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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