20 ilde tehlike alarmları yandı! Mayıs gelmeden geliyor: Çok şiddetli olacak

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahminler arasında yer alırken kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Bölgelere göre hava sıcaklıkları haberimizde yer almaktadır.
MARMARA BÖLGESİ
Bursa 15°C
Edirne 19°C İstanbul 15°C Kocaeli 14°C
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar 8°C Denizli 15°C İzmir 20°C Muğla 17°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana 22°C Antalya 22°C Hatay 17°C Kahramanmaraş 19°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara 11°C Eskişehir 11°C Konya 10°C Sivas 12°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bolu 9°C Düzce 13°C Kastamonu 11°C Zonguldak 12°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Amasya 15°C Samsun 14°C Tokat 13°C Trabzon 13°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Iğdır 24°C Malatya 17°C Van 19°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır 20°C Gaziantep 18°C Siirt 17°C Şanlıurfa 21°C