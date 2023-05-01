20 ilde tehlike alarmları yandı! Mayıs gelmeden geliyor: Çok şiddetli olacak







MARMARA BÖLGESİ







EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahminler arasında yer alırken kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Bölgelere göre hava sıcaklıkları haberimizde yer almaktadır.Bursa 15°CEdirne 19°C İstanbul 15°C Kocaeli 14°CAfyonkarahisar 8°C Denizli 15°C İzmir 20°C Muğla 17°CAdana 22°C Antalya 22°C Hatay 17°C Kahramanmaraş 19°CAnkara 11°C Eskişehir 11°C Konya 10°C Sivas 12°CBolu 9°C Düzce 13°C Kastamonu 11°C Zonguldak 12°CAmasya 15°C Samsun 14°C Tokat 13°C Trabzon 13°CIğdır 24°C Malatya 17°C Van 19°CDiyarbakır 20°C Gaziantep 18°C Siirt 17°C Şanlıurfa 21°C