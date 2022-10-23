20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Ahmet Ali ve Fatma Öz'ün ikizlerinden 20 yaşındaki Havva, eğitim masraflarını karşılamak için Haziran ayında ilçede 5 yıldızlı bir otelde çalışmaya başladı. . Bir otel restoranında garson olarak çalışan Havva Öz, 8 Ağustos'ta depoda iki iş arkadaşıyla birlikte müşterilerin kullanması için tuvalet şişelerini doldurmaya başladı.
Bu sırada A.H.T otel personeli depoya girdi ve sigara içmek için çakmak yaktı. Havva Öz'ün elbisesi dezenfektanın parlaması ile birlikte alev alınca meslektaşı Barış Aydın üniformasını çıkarıp alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada Barış Aydın'ın kollarında ve sırtında hafif yanıklar oluştu.
MAKİNEYE BAĞLI NEFES ALABİLİYOR
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIAilenin şikayet etmesi sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Ağustos tarihinde bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Havva Öz'ün meslektaşı Barış Aydın'ın ifadesi alındı.
Havva Öz'ün babası Ahmet Ali Öz ve annesi Fatma Öz, tedavi gören kızlarından müjde beklerken yoğun bakım servisinde yatan ve yaşam mücadelesi veren Havva Öz'ün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kazanmasının buruk sevincini yaşadı. İkizi Ali ile aynı üniversiteye gitmeyi hayal eden Havva Öz, tedavi gördüğü için öğrenimine başlayamadı. Aynı bloğu kazanan ikizi Ali okula giderken Havva Öz'ün kaydı donduruldu.