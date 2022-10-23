20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!













MAKİNEYE BAĞLI NEFES ALABİLİYOR





SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR





Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Ahmet Ali ve Fatma Öz'ün ikizlerinden 20 yaşındaki Havva, eğitim masraflarını karşılamak için Haziran ayında ilçede 5 yıldızlı bir otelde çalışmaya başladı. . Bir otel restoranında garson olarak çalışan Havva Öz, 8 Ağustos'ta depoda iki iş arkadaşıyla birlikte müşterilerin kullanması için tuvalet şişelerini doldurmaya başladı.Bu sırada A.H.T otel personeli depoya girdi ve sigara içmek için çakmak yaktı. Havva Öz'ün elbisesi dezenfektanın parlaması ile birlikte alev alınca meslektaşı Barış Aydın üniformasını çıkarıp alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada Barış Aydın'ın kollarında ve sırtında hafif yanıklar oluştu.Vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluşan Havva Öz, ilçedeki özel hastanenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelerin yanık ünitelerinde yer bulunamayan Öz, ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 75 gün boyunca yanık ünitesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Havva Öz, boğazındaki bir delikten nefes alabiliyor ve mekanik olarak beslenebiliyor.Ailenin şikayet etmesi sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Ağustos tarihinde bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Havva Öz'ün meslektaşı Barış Aydın'ın ifadesi alındı.Havva Öz'ün babası Ahmet Ali Öz ve annesi Fatma Öz, tedavi gören kızlarından müjde beklerken yoğun bakım servisinde yatan ve yaşam mücadelesi veren Havva Öz'ün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kazanmasının buruk sevincini yaşadı. İkizi Ali ile aynı üniversiteye gitmeyi hayal eden Havva Öz, tedavi gördüğü için öğrenimine başlayamadı. Aynı bloğu kazanan ikizi Ali okula giderken Havva Öz'ün kaydı donduruldu.Olayın ardından otel yetkililerinin kendilerini aramadığından şikayet eden Ahmet Ali Öz, uzun süredir tedavi görmesi gereken kızının hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı Ezgi Eroğlu da son yıllarda otellerde şantiyelerden daha fazla iş kazasının meydana geldiğine dikkat çekiyor. Eroğlu, savcılığın soruşturması tamamlandıktan sonra yasal işlem başlatacağını söyledi.