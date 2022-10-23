GÜNDEM
23 Ekim 2022 - 10:44

20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!

Antalya'da üniversiteye para biriktirmek için bir otelin restoranında garsonluk yapan Havva Öz, depodaki dezenfektan şişelerini doldurduğu sırada iş arkadaşının sigarasını yakmak içi çakmağını ateşlemesiyle alev alan dezenfektanın arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Havva Öz'ün yoğun bakımda tedavisi 75 gün sürüyor.

GÜNDEM
23 Ekim 2022 - 10:44
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20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!


Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Ahmet Ali ve Fatma Öz'ün ikizlerinden 20 yaşındaki Havva, eğitim masraflarını karşılamak için Haziran ayında ilçede 5 yıldızlı bir otelde çalışmaya başladı. . Bir otel restoranında garson olarak çalışan Havva Öz, 8 Ağustos'ta depoda iki iş arkadaşıyla birlikte müşterilerin kullanması için tuvalet şişelerini doldurmaya başladı.

Antalya’da dezenfektan parlaması hayatını kararttı



Bu sırada A.H.T otel personeli depoya girdi ve sigara içmek için çakmak yaktı. Havva Öz'ün elbisesi dezenfektanın parlaması ile birlikte alev alınca meslektaşı Barış Aydın üniformasını çıkarıp alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada Barış Aydın'ın kollarında ve sırtında hafif yanıklar oluştu.

MAKİNEYE BAĞLI NEFES ALABİLİYOR

Antalya’da dezenfektan parlaması hayatını kararttı

Vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluşan Havva Öz, ilçedeki özel hastanenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelerin yanık ünitelerinde yer bulunamayan Öz, ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 75 gün boyunca yanık ünitesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Havva Öz, boğazındaki bir delikten nefes alabiliyor ve mekanik olarak beslenebiliyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ailenin şikayet etmesi sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Ağustos tarihinde bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Havva Öz'ün meslektaşı Barış Aydın'ın ifadesi alındı.

Antalya’da dezenfektan parlaması hayatını kararttı

Havva Öz'ün babası Ahmet Ali Öz ve annesi Fatma Öz, tedavi gören kızlarından müjde beklerken yoğun bakım servisinde yatan ve yaşam mücadelesi veren Havva Öz'ün Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kazanmasının buruk sevincini yaşadı. İkizi Ali ile aynı üniversiteye gitmeyi hayal eden Havva Öz, tedavi gördüğü için öğrenimine başlayamadı. Aynı bloğu kazanan ikizi Ali okula giderken Havva Öz'ün kaydı donduruldu.

HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR

Antalya’da dezenfektan parlaması hayatını kararttı

 Olayın ardından otel yetkililerinin kendilerini aramadığından şikayet eden Ahmet Ali Öz, uzun süredir tedavi görmesi gereken kızının hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı Ezgi Eroğlu da son yıllarda otellerde şantiyelerden daha fazla iş kazasının meydana geldiğine dikkat çekiyor. Eroğlu, savcılığın soruşturması tamamlandıktan sonra yasal işlem başlatacağını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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