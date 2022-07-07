200 Bin TL aylık 3 aylık ve 6 aylık mevduatlarda getirisi

Banka mevduat faiz oranları

Bankaların mevduat faizleri

200 bin lira faiz geliri nedir

Kur Korumalı Mevduat faizi

Bankaların faiz oranlarını yükselttiklerini açıklaması üzerine vatandaş internet üzerinden araştırmalarına başladı. 200 bin TL nakit paranın mevduat hesabında aylık faizinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki bankalara göre faiz oranları nedir? Faiz oranları ve gelirleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankaların yaptığı açıklamaya göre artık vatandaş kolay kolay kredi alamayacak. Parasal sıkılaşmaya gidildiği için mevduat hesaplarındaki faiz oranlarının arttığı da insanlara duyuruldu. Merkez Bankası'nın politika faizi olarak bilinen PPK henüz değişmedi. Fakat bankaların yaptığı açıklamalar doğrultusunda Merkez Bankası'ndan daha yüksek bir faiz verdiği biliniyor. Mevduat faizleri neredeyse yüzde 20'lerin üzerine kadar çıkarıldı. Bir bankacı konu ile ilgili bankalarda likidite sıkıntısı başladığını, Merkez Bankası'nın yaptığı son düzenleme sonrası bu sıkıntının başladığını ve TL olarak sıkışıklığın artmasının mevduat faizlerinin artışını etkilediğini söyledi.Bankalara göre mevduat faizleri şu şekilde; Anadolubank yüzde 21, QNB Finansbank yüzde 20.5, ODeabank yüzde 21, Vakıfbank yüzde 21.5, Alternatif Bank yüzde 23, Garanti BBVA yüzde 16.5, Akbank yüzde 21, Denizbank yüzde 20, N Kolay yüzde 23.5, ING Bank yüzde 21, Fibabank yüzde 22, TEB yüzde 21.200 bin TL toplu parasını banka mevduat hesabına yatıran vatandaşlar 32 günlük vadeli mevduat hesabı açtığında aylık gelirleri bankalara göre şu şekilde oluyor; Anadolubank 3498 TL, QNB Finansbank 3414 TL, ODeabank 3498 TL, Vakıfbank 3581 TL, Alternatif Bank 383 TL, Garanti BBVA 2748 TL, N Kolay 3914 TL, Denizbank 3331 TL, Fibabank 3747 TL, ING Bank 3498 TL, TEB 3498 TL.Kur Korumalı mevduat hesabı açan vatandaşların kur ve vade sonu farkının da ödendiği bu sebeple kur korumalı mevduat hesaplarında daha fazla faiz geliri elde edildiği biliniyor.