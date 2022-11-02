EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 15:33

200 TL banknot tarihe karışıyor: 500 ve 1000 TL kağıt banknot basılacak mı?

Enflasyon karşısında Türk Lirası değer kaybederken yeni kağıt banknot arayışına girildi. Ekonomist Uğur Gürses, banknotlarla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 15:33
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200 TL banknot tarihe karışıyor: 500 ve 1000 TL kağıt banknot basılacak mı?


Türkiye’de yükselen enflasyon nedeniyle Türk Lirası büyük bir değer kaybına uğradı. Temel gıda ürünlerinden tekstile kadar neredeyse tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı, vatandaşların elindeki para ile artık daha az şey alabilmesine neden oldu. En büyük Türk Lirası banknotu 200 lira iken artık bu para da vatandaşlara yetmemeye başladı.

Ünlü ekonomist Uğur Gürses, kağıt banknotlarla ilgili ortaya flaş bir iddia attı. Gürses, yüksek enflasyon nedeniyle Türk Lirası’nın değerinin azaldığını belirterek 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların piyasaya sürüleceğini söyledi.

500 TL ve 1000 TL’lik banknotlar geliyor iddiası



Türkiye’de kullanılan en büyük kağıt banknot olan 200 TL 2009 yılında piyasaya sürüldü. O yıllarda dolar kuru 1.52 TL iken 200 TL’lik banknot 131 dolara denk geliyordu. Ancak dolar kurunun şu an 19 TL’ye dayanmasıyla birlikte 200 TL sadece 10.74 dolara denk geliyor.

Ülkemizde enflasyon rakamlarının yüzde 90’a dayanmasıyla birlikte Türk Lirası’nda değer kaybı yaşanıyor. Kredi kartı ve mobil ödemeler her ne kadar yaygınlaşsa da nakit para kullanımı da azımsanmayacak kadar çok. Satın alma gücü azalırken bununla birlikte 200 TL’lik banknotların sayısı da bir hayli arttı.

Ekonomist Uğur Gürses ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak farklı iddialarda bulundu. Öncelikle Ekim ayında İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi (İTO) verilerini paylaşarak Türk Lirası’nın değer kaybına dikkat çeken Gürses, tarihte kısa bir zaman diliminde böyle bir enflasyon yangınına tanık olunmadığını söyledi.

banknot

Enflasyon nedeniyle mevcut kağıt paraların yeterli olmadığını, en büyük kupür kağıt para talebinin arttığını söyleyerek çok yakında 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlar basılmasının kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da 200 TL’lik banknotların dolar karşısında yetersiz kaldığı ifade edilmiş ve 500 TL’lik yeni banknot ile 5 TL’lik madeni paranın basılacağı iddia edilmişti. Merkez Bankası’ndan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ekonomistler ve analistler ise 200 TL’nin enflasyona yenik düştüğünü, bu nedenle en büyük kağıt banknotun 500 TL ya da 1000 TL olması gerektiğini ifade ediyorlar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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