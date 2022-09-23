TEKNOLOJİ
23 Eylül 2022 - 15:23

2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

Telefon piyasasında birbirinden farklı fiyat aralığında telefon modelleri bulunmaktadır. İnsanlar, 2 bin TL altında performansı yüksek en iyi telefonları araştırmaktadır. 2 bin TL altında performansı yüksek telefonlar hangileridir? Bu haberimizde 2 bin TL altı en iyi telefonları sizler için derledik. İşte 2 bin TL altı en iyi 9 telefon...

TEKNOLOJİ
23 Eylül 2022 - 15:23
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2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

2 bin TL altı iyi performanslı telefon modelleri



Uygun fiyatlı ve performansı iyi olan akıllı telefon modelleri araştırılmaktadır Piyasada uygun fiyatlara alınabilecek telefonlar mevcuttur.  Fiyat ve performans olarak insanların ihtiyacını karşılayacak telefonlar bulunmaktadır. Telefon fiyatları arasında uçurum olsa da insanlar ihtiyaçlarına göre bir telefon modelini seçebilirler. Bazı satış siteleri telefonları uygun indirimlerle satışa sunmaktadır. Bu sitelerin kampanyalarını ve indirimlerini takip ederek size uygun telefon modellerinden birini satın alabilirsiniz. 2 bin TL altında da iyi telefonlar mevcuttur. Bu modeller arasında Xıaomi ve Huawei ön plana çıkarken farklı modeller de yer almaktadır. Bütçeye uygun telefon modellerini sizler için araştırdık. Fiyat ve performans açısından uyumlu olan telefonlar aşağıda yer almaktadır. 

Aşağıda 2 Bin TL’nin altında iyi performanslı telefonların listesi mevcuttur. İşte 2 bin TL altında iyi performanslı telefonlar;



  • Samsung Galaxy M11 :

    Fiyat: 1.987,83 TL

Ekran Boyutu:

6.4 İnç

Dahili Depolama:

32 GB

Bellek (RAM):

3 GB

Batarya Kapasitesi:

5000 mAh

Hat Sayısı:

Çift Hat

Hızlı Şarj:

Var

5G:

Yok

4.5G Desteği:

Var

  • Realme C3I :

Fiyat: 1.753,00 TL

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

Dahili Depolama: 32 GB

Bellek (RAM): 2 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Yok

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

  • Alcatel 3X 2019 :

Fiyat: 1.532,14 TL

Ekran Boyutu: 6.52 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 4 GB

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Yok

5G:Y ok

4.5G Desteği: Var

  • Huawei Y6P :

Fiyat: 1.892,77 TL

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 3 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: Yok

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

Suya Dayanıklılık: Yok

  • OUKITEL C21 :

Fiyat: 1.610,00 TL

Ekran Boyutu: 6.4 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 4 GB

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

  • XIAOMI REDMI 8 :

Fiyat: 1.799,00 TL

Ekran Boyutu: 6.22 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 4 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

  • XIAOMI REDMI 9 :

Fiyat: 1.969,00 TL

Ekran Boyutu: 6.53 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 4 GB

Batarya Kapasitesi: 5020 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

  • XIAOMI REDMI NOTE 7 :

Fiyat: 1.999,00 TL

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

Dahili Depolama: 64 GB

Bellek (RAM): 4 GB

Batarya Kapasitesi: 4000 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

  • General Mobıle GM 20 PRO :

Fiyat: 1.999,00 TL

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 4050 mAh

Hat Sayısı: Çift Hat

Hızlı Şarj: Var

5G: Yok

4.5G Desteği: Var

 

EDİTOR
Emre ÖZMEN
Emre ÖZMEN
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