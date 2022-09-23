2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

2 bin TL altı iyi performanslı telefon modelleri













Samsung Galaxy M11 : Fiyat: 1.987,83 TL

Realme C3I :

Alcatel 3X 2019 :

Huawei Y6P :

OUKITEL C21 :

XIAOMI REDMI 8 :

XIAOMI REDMI 9 :

XIAOMI REDMI NOTE 7 :

General Mobıle GM 20 PRO :

Uygun fiyatlı ve performansı iyi olan akıllı telefon modelleri araştırılmaktadır Piyasada uygun fiyatlara alınabilecek telefonlar mevcuttur. Fiyat ve performans olarak insanların ihtiyacını karşılayacak telefonlar bulunmaktadır. Telefon fiyatları arasında uçurum olsa da insanlar ihtiyaçlarına göre bir telefon modelini seçebilirler. Bazı satış siteleri telefonları uygun indirimlerle satışa sunmaktadır. Bu sitelerin kampanyalarını ve indirimlerini takip ederek size uygun telefon modellerinden birini satın alabilirsiniz. 2 bin TL altında da iyi telefonlar mevcuttur. Bu modeller arasında Xıaomi ve Huawei ön plana çıkarken farklı modeller de yer almaktadır. Bütçeye uygun telefon modellerini sizler için araştırdık. Fiyat ve performans açısından uyumlu olan telefonlar aşağıda yer almaktadır. Aşağıda 2 Bin TL’nin altında iyi performanslı telefonların listesi mevcuttur. İşte 2 bin TL altında iyi performanslı telefonlar;Ekran Boyutu: 6.4 İnç Dahili Depolama: 32 GB Bellek (RAM): 3 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Var 5G: Yok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.753,00 TL Ekran Boyutu: 6.5 İnç Dahili Depolama: 32 GB Bellek (RAM): 2 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Yok 5G: Yok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.532,14 TL Ekran Boyutu: 6.52 İnç Dahili Depolama: 64 GB Bellek (RAM): 4 GB Batarya Kapasitesi: 4000 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Yok 5G:Y ok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.892,77 TL Ekran Boyutu: 6.3 İnç Dahili Depolama: 64 GB Bellek (RAM): 3 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh Hızlı Şarj: Yok 5G: Yok 4.5G Desteği: Var Suya Dayanıklılık: YokFiyat: 1.610,00 TL Ekran Boyutu: 6.4 İnç Dahili Depolama: 64 GB Bellek (RAM): 4 GB Batarya Kapasitesi: 4000 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Var 5G: Yok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.799,00 TL Ekran Boyutu: 6.22 İnç Dahili Depolama: 64 GB Bellek (RAM): 4 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Var 5G: Yok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.969,00 TL Ekran Boyutu: 6.53 İnç Dahili Depolama: 64 GB Bellek (RAM): 4 GB Batarya Kapasitesi: 5020 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Var 5G: Yok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.999,00 TL Ekran Boyutu: 6.3 İnç Dahili Depolama: 64 GB Bellek (RAM): 4 GB Batarya Kapasitesi: 4000 mAh Hat Sayısı:Çift Hat Hızlı Şarj: Var 5G: Yok 4.5G Desteği: VarFiyat: 1.999,00 TL Ekran Boyutu: 6.3 İnç Dahili Depolama: 128 GB Bellek (RAM): 6 GB Batarya Kapasitesi: 4050 mAh Hat Sayısı: Çift Hat Hızlı Şarj: Var 5G: Yok 4.5G Desteği: Var