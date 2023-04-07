2000 sonrası sigorta girişi olanlara müjde! Emeklilik yaşı düşürüldü: Prim şartında flaş karar çıktı!

EYT dosyasının kapanmasının ardından, EYT
kapsamı dışında kalanlar erken emeklilik yollarını araştırmaya başladılar. Emeklilikte ödenecek prim günü ve yaş şartı önemli bir faktördür. Bazı durumlarda emeklilik tarihi öne çekilebilir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar:
ENGELLİ BİREYLERDE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Engellilik oranı yüzde 50-59 arasında olan memurlar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları durumunda 4320 gün prim ödedikleri takdirde yaşa takılmadan emeklilik hakkı kazanıyorlar. Eğer memurun engellilik oranı sonradan gerçekleşirse erken emeklilik fırsatı sunuluyor.
Engel oranı 40-49 arasında olan memurlar ise 6480 prim (18 yıl) ödedikleri takdirde emeklilik hakkı kazanıyorlar. Öte yandan, engel oranı yüzde 50-59 arasında olan memurlar, en az 5760 (16 yıl) prim ödedikleri takdirde emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Engelli memurların emeklilik hakkı, normal şartlarda sigortalılık süreleri ve prim ödeme gün sayılarına bağlı olarak belirleniyor. Ancak engellilik oranı yüksek olan memurlar için erken emeklilik hakkı da sunuluyor. Bu düzenleme, engelli memurların iş yaşamlarını daha erken sonlandırarak, sağlık sorunlarına daha fazla odaklanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, engelli memurların çalışma hayatları boyunca karşılaşabilecekleri dezavantajlar ve zorluklar, erken emeklilik fırsatıyla bir nebze olsun telafi edilebiliyor. MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRLENDİ
Emekli Sandığı (4/c) mensupları ve Bağ-Kur (4/b) sigortalıları için malulen emeklilik 1 Ekim 2008'den sonra mümkün hale geldi. Malulen emeklilik için yasa, doğuştan malullüğü olanlar ile sonradan malullüğü olanlar için farklı prim ve yıl şartları belirledi. Yüzde 40 ve üzeri engeli olan doğuştan engelliler 15 yıl çalışma ve 5.400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirken, yüzde 49 engeli bulunanlar için bu süre 18 yıl ve 4.680 prim, yüzde 50-59 engeli olanlar için ise 16 yıl ve 4.320 prim olarak belirlendi. EYT'nin ardından emeklilik sistemiyle ilgili ikinci tarihi reform da yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafın daha az primle emekli olabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Reform çalışmaları tamamlandıktan sonra yasa teklifi haline getirilecek.
ESNAFLARIN CEVAPLARINI HEYECANLA BEKLEDİĞİ BAZI SORULAR VE YANITLARI
1-Emeklilik açısından Bağ-Kur ile SGK arasındaki farklar neler?
2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla birlikte işçi ve memurların emekli olabilmeleri için gereken ödeme gün sayısı 7 bin 200 olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur üyelerinin daha uzun süre prim ödemeleri gerektiği ve daha geç emekli olmaları gerektiği ortaya çıktı çünkü onlar için bu süre 9 bin güne yükseltilmişti, yani 25 yıl boyunca prim ödemeleri gerekiyordu.
SSK'lı kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında ve 7200 prim gününü tamamladıklarında emekli olabilirken, Bağ-Kur üyeleri için ise kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında ve en az 9000 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Normal şartlarda SGK üyelerinin emeklilik tarihleri ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihine göre hesaplanırken, Bağ-Kur üyeleri fiilen ödedikleri prim gününe göre emekli olurlar.
2-Bu gün itibariyle Bağ-Kur'dan SSK'ya geçsem emekli aylığım artar mı?
Eğer Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş yaparsanız ve 25 yıl, 9 bin gün şartını tamamlamışsanız emeklilik statünüz SGK'ya çevrilir. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edebilirsiniz. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur üyelerinin SSK'ya geçmeleri durumunda emekli aylıkları yüzde 15-20 civarında artabilir.
3-SSK ve Bağ-Kur'da hizmet sürelerim eşit bu durumda hangi statüden emekli aylığı alabilirim?
Eğer SSK ve Bağ-Kur'da hizmet süreleriniz eşitse, emekli aylığınızı en fazla hizmet verdiğiniz statüden alabilirsiniz. Ancak 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatları boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emeklilik hakkı kazanırlar. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar ise son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet süresinden sonuncusunun tabi olduğu statüden emekli olurlar. Emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de buna göre hesaplanır.
4-SSK ile Bağ-Kur'da kısmi emeklilik koşulları aynı mı?
SSK ve Bağ-Kur arasındaki kısmi emeklilik koşulları aynı değildir. Ancak reform paketiyle esnafların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecektir.