YAŞAM
17 Nisan 2023 - 16:00

2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! EYT'de yeni şart ayyuka çıktı: 5000 gün ile...

Milyonların beklediği EYT üzerinden yeni şartlar ortaya çıktı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından binlerce kişi başvurularını tamamlarken prim gün şartları belli oldu. 2000 sonrası sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemede emeklilik için değişimler gündeme geldi. 1800 günlük prim farkının kaldırılmasıyla yeni durumlar ortaya çıktı.

YAŞAM
17 Nisan 2023 - 16:00
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2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! EYT'de yeni şart ayyuka çıktı: 5000 gün ile...
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EYT yasasıyla beraber emeklilik için düzenlemelerin çalışmaları başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik düzenlemesi yönünde müjdeli haberler geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklamalar geldi. 2000 yılı sonrasında işe girenleri kapsayan düzenlemeler haberimizde.

EYT SORUNUNDA YAŞ ŞARTI KALDIRILDI

3600 ek göstergeyle beraber sözleşmeli memurlara kadro verilirken yeni düzenlemelere hayata geçti. 10 milyonu aşan vatandaşlarla beraber kritik düzenlemeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın mağdur olmaması üzerine sorunların ortadan kalkacağına değindi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başlarken 23 yıllık sorun çözüldü. EYT ülkenin sorunu haline gelirken milyonlarca vatandaş çıkan kararla beraber emeklilik hakkı kazandı.



4 MADDE ÜZERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ

Kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sisteminde ki birçok sorun çözüme kavuştu. Ev hanımlarında prim desteği verilirken gelecek ve emeklilik yolları açıldı.

Anne olma ve çocuk sayısına bakılarak emeklilik yaşı geri çekilecek.

Bağkur ve SSK arasında 1800 günlük primle beraber küçük esnaf arasında eşitlik sağlandı.

Emeklilikte yaşa takılan prim ödemeleri

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Çalışma imkanı olmayan ev hanımlarına isteğe bağlı olarak sigorta sistemi gündeme gelmeye başladı. Ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik tanımı yapılırken isteğe bağlı sigorta üzerinde 15 yıl prim ödemesiyle beraber primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu durumda ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl veya 10 yıl prim ödemesi yapılarak daha önce sigortası olan ev kadınları için süre kısaltıldı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM HESAPLAMASI

Asgari ücret: 10.008 TL

Bir aylık prim: 10.008 X % 32 = 3.202,56 TL

Devlet katkısı: 1.067,52 TL

Ödenecek tutar: 2.135,04

Yıllık katkı: 12.810, 24 TL

ANNE VE ÇOCUK SAYISINA BAKILARAK EMEKLİLİK YAŞI

Ev hanımlarına yapılan destekle beraber annelik ya da ikinci bir erken emeklilik imkanı sunuldu. Çocuk sayısına bakılarak emeklilik şartlarına iyileştirmeye gidildi.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ KOŞULU

Prim miktarının düşürülmesiyle yaş sorunu geriye çekilmeye başlandı. Yıpranma payı düzenlemelerinde olduğu üzere çocuk sayısına bakılarak belli miktar üzerinden yıllık çalışmalar yapıldı. Bir yıl içerisinde 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi olacak. Bu da ona daha önce emekli olma imkanı verilecek.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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