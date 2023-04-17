2000 sonrası sigorta girişliler dikkat! EYT'de yeni şart ayyuka çıktı: 5000 gün ile...

EYT yasasıyla beraber emeklilik için düzenlemelerin çalışmaları başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik düzenlemesi yönünde müjdeli haberler
geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklamalar geldi. 2000 yılı sonrasında işe girenleri kapsayan düzenlemeler haberimizde.
EYT SORUNUNDA YAŞ ŞARTI KALDIRILDI
3600 ek göstergeyle beraber sözleşmeli memurlara kadro verilirken yeni düzenlemelere hayata geçti. 10 milyonu aşan vatandaşlarla beraber kritik düzenlemeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın mağdur olmaması üzerine sorunların ortadan kalkacağına değindi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başlarken 23 yıllık sorun çözüldü. EYT
ülkenin sorunu haline gelirken milyonlarca vatandaş çıkan kararla beraber emeklilik hakkı kazandı. 4 MADDE ÜZERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ
Kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sisteminde ki birçok sorun çözüme kavuştu. Ev hanımlarında prim desteği verilirken gelecek ve emeklilik yolları açıldı. Anne olma ve çocuk sayısına bakılarak emeklilik yaşı geri çekilecek. Bağkur ve SSK arasında 1800 günlük primle beraber küçük esnaf arasında eşitlik sağlandı.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI
Çalışma imkanı olmayan ev hanımlarına isteğe bağlı olarak sigorta sistemi gündeme gelmeye başladı. Ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik tanımı yapılırken isteğe bağlı sigorta üzerinde 15 yıl prim ödemesiyle beraber primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu durumda ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl veya 10 yıl prim ödemesi yapılarak daha önce sigortası olan ev kadınları için süre kısaltıldı.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM HESAPLAMASI
Asgari ücret: 10.008 TL Bir aylık prim: 10.008 X % 32 = 3.202,56 TL Devlet katkısı: 1.067,52 TL Ödenecek tutar: 2.135,04 Yıllık katkı: 12.810, 24 TL
ANNE VE ÇOCUK SAYISINA BAKILARAK EMEKLİLİK YAŞI
Ev hanımlarına yapılan destekle beraber annelik ya da ikinci bir erken emeklilik imkanı sunuldu. Çocuk sayısına bakılarak emeklilik şartlarına iyileştirmeye gidildi.
EMEKLİLİK İÇİN YAŞ KOŞULU
Prim miktarının düşürülmesiyle yaş sorunu geriye çekilmeye başlandı. Yıpranma payı düzenlemelerinde olduğu üzere çocuk sayısına bakılarak belli miktar üzerinden yıllık çalışmalar yapıldı. Bir yıl içerisinde 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi olacak. Bu da ona daha önce emekli olma imkanı verilecek.