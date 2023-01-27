EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 13:00

2000 yılından sonra emekli olan varsa yaşadı! Maaşlara ek ödeme müjdelendi: Maaşlar o seviyeye çıkarıldı!

Kongre onayı alındı. 2000 yılından bu yana, emeklilik intibak yasası kabul edildi. Vatandaşların cebine 1.500 TL ekstra ödeme girecek.

EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 13:00
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2000 yılından sonra emekli olan varsa yaşadı! Maaşlara ek ödeme müjdelendi: Maaşlar o seviyeye çıkarıldı!
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Emeklilik sistemi son zamanlarda gündemde olan bir konu haline geldi. Bununla birlikte kayıt altına alınacak KPDK toplantısının da merakla bekleniyor. Karar sonrası tarafta, 2000 yılı sonrasında emekli olanlara intibak artışı sağlanacak. Yasa onaylanırsa emekli maaşlarının 1500 TL artması bekleniyor. Uzmanlar incelemede, yasanın sadece SGK emeklilerini değil, BAĞ-KUR emeklilerini de kapsadığına dikkat çekti. Söz konusu artış enflasyona göre düzeltilirken bu fiyat artışlarının her yıl olanlara bağlı olarak değişebileceği anlamına geldiği söyleniyor.

2000 yılından sonra emekli olanlara intibak yasası

İNTİBAK YASASI KİMLERİ KAPSAM İÇİNE ALIYOR!



Kimlerin kanuna tabi olduğu meselesi çok önemlidir. Buradaki kriter 2000 yılından beri emekli olmuş olmanızdır. Bu vatandaşlar kanundan yararlanabiliyor. Yaşlı emekliler için zam oranı 1500 TL'dir. İlerleyen zamanlarda bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu sayede artış oranı kesin olarak belirlenebilir.

Diğer taraftan prim günlerinin zammı etkilemediğini söylemek gerekir.

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Elvan ÇILDIR
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