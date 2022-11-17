2008 öncesi sigorta girişi olanlar! Uyarı yapıldı: Kurala uymayanın emekli maaşı düşüyor!







Buna dikkat etmeyenlerin emekli maaşı kesiliyor







2008 öncesi ve sonrası önemli

Milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayarken bir de EYT’lileri emeklilik heyecanı sardı. Ocak ayında çıkması beklenen EYT yasası ile ilk etapta 1,5 milyon çalışanın emekli olması bekleniyor. Emeklilik konusu gündemdeyken uzman isimlerden çalışanlara kritik bir uyarı geldi. Emeklilikte son 7 yıl kuralını görmezden gelenlerin ya da bilmeyenlerin emekli maaşlarında büyük kayıplar yaşanıyor. İşte detaylar… Emeklilik hayali kuran çok sayıda vatandaş sigortalılık yılı, yaş ve prim günü hesaplamaları yapıyor. Ancak bu hesaplamalar yapılırken gözden kaçan ama çok önemli bir nokta bulunuyor. Bu da kişinin SGK priminin hangi sigorta kolundan yattığı oluyor.SGK mevzuatına göre, bir çalışan hangi sigorta kolunda daha fazla çalışmış ise o sigorta kolundan emekli ediliyor. Örneğin sigorta geçmişinde SSK ve Emekli Sandığı bulunan bir kişi eğer Emekli Sandığı süresi daha uzunsa oradan emekli oluyor. Fakat burada 7 yıl konusu öne çıkıyor. Çalışanın son 2520 prim gününde hangi sigorta kolunda çalıştığı önem kazanırken 1261 gün de hangi sigorta kolundan prim ödemesi yapmış ise o sigorta kolundan emekli ediliyor. Uzun süre SSK’lı yani 4A kolunda çalışanlar buradan emekli olmayı beklerken eper ki hizmet borçlanması yapar ya da dışarıdan sigorta primi yatırırlarsa ve bu süreler 1.260 günü aşıyorsa Bağ-Kur yani 4B sigorta koluna bağlanıyorlar. Böylelikle uzun süre SSK’dan emekli olmayı planlarken bir anda şartları daha zor olan Bağkur sisteminde kendilerini bulabiliyorlar.Söz konusu 7 yıl hususu 2008 öncesi sigortalılar için geçerli oluyor. Bu kural 2008 yılından sonra sigorta girişi yapılanları kapsamıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlar ise hangi sigorta kolundan daha fazla prim ödemişlerse direkt o sigorta kolundan emekli oluyorlar. Bu kurala uymayan 2008 öncesi sigortalıların maaşlarında kesinti meydana gelebiliyor. SSK’dan emekli olmayı beklerken şartları daha ağır ve maaşı daha düşük olan Bağkur’dan emekli olabiliyorlar. Bu nedenle çalışanların emeklilik öncesi herhangi bir sürpriz yaşamamaları adına e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini kontrol etmesi gerekiyor.