SPOR
30 Aralık 2022 - 22:28

"2013'te şampiyon olduğumda, hiç keyif almamıştım..." Andy Murray, spor tarihinin en şanssız insanlarından biri, belki de en şanssızı. Yıllar önce kazandığı şampiyonluklar hakkında konuştu

O, insanlık tarihinin en şanssız sporcusuydu. Çünkü karşısında üç tane anomali vardı. Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile baş etmek çok zordu. Üstüne pasaportunuz Birleşik Krallığı'na aitse işler daha da zor. O özel pasaport, baskıyı üzerinizde daha çok arttırır.

SPOR
30 Aralık 2022 - 22:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar


O, insanlık tarihinin en şanssız sporcusuydu. Çünkü karşısında üç tane anomali vardı. Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile baş etmek çok zordu. Üstüne pasaportunuz Birleşik Krallığı'na aitse işler daha da zor. O özel pasaport, baskıyı üzerinizde daha çok arttırır.

Mental sağlığını koruyamayan, kortlara çok sık veda eden, ardından tekrardan geri dönen biriydi o. Andy Murray'nin hikâyesinde hep bir hüzün yatıyor. Ülkesinin beklentileri, ailesini ona karşı olan tutumu ve karşısındaki üç insanüstü sporcu. Çok zorlandı, çok yıprandı ama tarih sayfalarından ismi silinmedi. 



2012'de takvim yılının son Grand Slam turnuvasında ilk Grand Slam koleksiyonunu evinin en özel köşesine koymuştu. Ancak bu asla yeterli değildi. Herkesin  beklentisi çilek sezonunda, yeşil çimlere ayak basılan yerde kazanmasıydı. O beklentileri 2013'te boşa çıkarmadı ama keyif aldı mı? İşte bu soruyu kendisi cevapladı. 

Andy Murray, "2013'te Wimbeldon'da kazandığım şampiyonluktan zevk alamamıştım. Üzerimde çok fazla baskı vardı ve bu kolay kontrol edilebilir bir baskı değildi. Djokovic'i 3-0'la geçitkten sonra kendi seyircim önünde kazandığım için rahatlamıştım. Ama mutlu muydum? Bilmiyorum. 2016'da Wimbledon'ı kazandığımda ise durum farklıydı. Galiba hayatımın en güzel günüydü. Saf mutluluğu ilk kez o gün hissetmiştim" dedi. 

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Sertaç Şanlı'nın son durumu hakkında Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikivevicius basına açıklamalarda bulundu.
Sertaç Şanlı'nın son durumu hakkında Barcelona Başantrenörü Sarunas...
Beşiktaş Emlakjet artık Igor Milicic'e emanet. Ahmet Kandemir'in yerini Polonyalı çalıştırıcı devraldı
Beşiktaş Emlakjet artık Igor Milicic'e emanet. Ahmet Kandemir'in yerini...
Futbolun en büyüklerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile imzalamak üzere. Twitter'a forma basımı videosu bile düştü
Futbolun en büyüklerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile imzalamak...
Beşiktaş'taki üçüncü Ahmet Kandemir dönemi de sona erdi. Kulüp resmi basın organlarında yaptığı açıklamada tecrübeli başantrenör ile yolların ayrıldığını duyurdu
Beşiktaş'taki üçüncü Ahmet Kandemir dönemi de sona erdi. Kulüp...
Futbol romantiklerinin anlatmaktan asla sıkılmayacağı adamdı o. Adriano sakatlıkların gölgesinde kalmış bir kariyerdi. Yıldız oyuncu Players' Tribune için kendi hikâyesini kaleme aldı
Futbol romantiklerinin anlatmaktan asla sıkılmayacağı adamdı o. Adriano...
Ryan Giggs 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kaka ile yaşadığı bir anıyı anlattı. İki büyük oyuncu maç içinde boğaz boğaza girmişti
Ryan Giggs 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kaka ile yaşadığı...
Fenerbahçe Opet bombayı patlattı. Sezon sonu için milli oyuncu Hande Baladın harekatı başladı
Fenerbahçe Opet bombayı patlattı. Sezon sonu için milli oyuncu Hande...
EuroLeague Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi finali. Ergin Ataman ve öğrencileri tarihi bir yılı geri bıraktı
EuroLeague Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası...
Ayrılık sonrası Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen Burak Deniz’in görüntülendiği isim herkesi şoke etti
Ayrılık sonrası Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen...
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, takımın transfer dönemindeki planları hakkında açıklamalarda bulundu
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, takımın transfer...
Eyüpspor, Sivasspor'dan Dia Saba'yı kadrosuna katıyor. Dia Saba ailevi nedenlerden dolayı Sivasspor'dan ayrıldı
Eyüpspor, Sivasspor'dan Dia Saba'yı kadrosuna katıyor. Dia Saba ailevi...
EuroLeague'de 2022'nin son maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında. Günün öne çıkan maçı ise Atina'da
EuroLeague'de 2022'nin son maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor
Armağan Çağlayan Ayta Sözeri’ye sitem etmişti Sözeri’nin tepkisi çok şaşırttı
Armağan Çağlayan Ayta Sözeri’ye sitem etmişti Sözeri’nin tepkisi...
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna'nın konuğu. Hafta başında İstanbul derbisini kazanan Sarı Lacivertliler Avrupa'daki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna'nın konuğu....