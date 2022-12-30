"2013'te şampiyon olduğumda, hiç keyif almamıştım..." Andy Murray, spor tarihinin en şanssız insanlarından biri, belki de en şanssızı. Yıllar önce kazandığı şampiyonluklar hakkında konuştu













O, insanlık tarihinin en şanssız sporcusuydu. Çünkü karşısında üç tane anomali vardı. Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile baş etmek çok zordu. Üstüne pasaportunuz Birleşik Krallığı'na aitse işler daha da zor. O özel pasaport, baskıyı üzerinizde daha çok arttırır. Mental sağlığını koruyamayan, kortlara çok sık veda eden, ardından tekrardan geri dönen biriydi o. Andy Murray'nin hikâyesinde hep bir hüzün yatıyor. Ülkesinin beklentileri, ailesini ona karşı olan tutumu ve karşısındaki üç insanüstü sporcu. Çok zorlandı, çok yıprandı ama tarih sayfalarından ismi silinmedi.2012'de takvim yılının son Grand Slam turnuvasında ilk Grand Slam koleksiyonunu evinin en özel köşesine koymuştu. Ancak bu asla yeterli değildi. Herkesin beklentisi çilek sezonunda, yeşil çimlere ayak basılan yerde kazanmasıydı. O beklentileri 2013'te boşa çıkarmadı ama keyif aldı mı? İşte bu soruyu kendisi cevapladı. Andy Murray, "2013'te Wimbeldon'da kazandığım şampiyonluktan zevk alamamıştım. Üzerimde çok fazla baskı vardı ve bu kolay kontrol edilebilir bir baskı değildi. Djokovic'i 3-0'la geçitkten sonra kendi seyircim önünde kazandığım için rahatlamıştım. Ama mutlu muydum? Bilmiyorum. 2016'da Wimbledon'ı kazandığımda ise durum farklıydı. Galiba hayatımın en güzel günüydü. Saf mutluluğu ilk kez o gün hissetmiştim" dedi.