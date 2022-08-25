2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll







SONAR 2015 genel seçim anketi







GEZİCİ 2015 genel seçim anketi

DENGE 2015 genel seçim anketi

GENAR 2015 genel seçim anketi

MAK danışmanlık 2015 genel seçim anketi

2015 Haziran ayında gerçekleşecek olan genel seçim için çalışmalar başlaması üzerine anket firmaları da devreye girdi. Milletvekili seçimleri için gündem de olan konulardan HDP'nin katılıp katılmayacağı olurken tartışmalar da boy göstermeye başladı. Birçok kişinin kafasındaki soru işareti olan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğine cevap aranmaktadır. İşte, 2015 genel seçime dair gerçekleşen anketler haberimizde.AKP %43.0CHP %26.1 MHP %17.2 HDP %9.6 SP %1.8 VATAN %1.6 Diğer %0.7AK Parti %38.1 CHP yüzde %28.5 MHP yüzde %18.0 HDP yüzde %11.0 Milli İttifak (SP ve BBP) %4.1 Diğerleri %0.3AK Parti %47 CHP %26 MHP %14.6 HDP %8.8AK Parti %47 CHP %24 MHP %15 HDP %9 Diğer %3,8AK Parti %45,15 CHP %24,9 MHP %15,25 HDP %9,15