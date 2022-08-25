SİYASET
25 Ağustos 2022 - 10:04

2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll

Herkesin büyük bir heyecanla beklediği 2015 gene seçim için geri sayım başlarken birçok anket firması ise sonuçlarını paylaşmaya başladı. Nisan ayında gerçekleşen son anketlerin sonuçlarında ki farklılık dikkatlerden kaçmadı. İşte, 2015 genel seçim anket sonuçları haberimizde yer almaktadır

SİYASET
25 Ağustos 2022 - 10:04
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2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll


2015 Haziran ayında gerçekleşecek olan genel seçim için çalışmalar başlaması üzerine anket firmaları da devreye girdi. Milletvekili seçimleri için gündem de olan konulardan HDP'nin katılıp katılmayacağı olurken tartışmalar da boy göstermeye başladı. Birçok kişinin kafasındaki soru işareti olan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğine cevap aranmaktadır. İşte, 2015 genel seçime dair gerçekleşen anketler haberimizde.

SONAR 2015 genel seçim anketi

AKP %43.0



CHP %26.1

MHP %17.2

HDP %9.6

SP %1.8

VATAN %1.6

Diğer %0.7

GEZİCİ 2015 genel seçim anketi

AK Parti %38.1

CHP yüzde %28.5

MHP yüzde %18.0

HDP yüzde %11.0

Milli İttifak (SP ve BBP) %4.1

Diğerleri %0.3

2015 Genel seçim anketi

DENGE 2015 genel seçim anketi

AK Parti %47

CHP %26

MHP %14.6

HDP %8.8

GENAR 2015 genel seçim anketi

AK Parti %47

CHP %24

MHP %15

HDP %9

Diğer %3,8

MAK danışmanlık 2015 genel seçim anketi

AK Parti %45,15

CHP %24,9

MHP %15,25

HDP %9,15

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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