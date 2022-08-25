2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll

2015 Haziran ayında gerçekleşecek olan genel seçim için çalışmalar başlaması üzerine anket firmaları da devreye girdi. Milletvekili seçimleri için gündem de olan konulardan HDP'nin katılıp katılmayacağı olurken tartışmalar da boy göstermeye başladı. Birçok kişinin kafasındaki soru işareti olan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğine cevap aranmaktadır. İşte, 2015 genel seçime dair gerçekleşen anketler haberimizde.
SONAR 2015 genel seçim anketiAKP %43.0
CHP %26.1 MHP %17.2 HDP %9.6 SP %1.8 VATAN %1.6 Diğer %0.7