EĞİTİM
25 Ağustos 2022 - 18:34

2016 Ekpss Başvuru tarihleri açıklandı! Ekpss başvuru şartları ve puanları

Engelli memur adaylarının giriş yapacağı sınavdan olan EKPSS için tarih belli oldu. EKPSS sınav ve başvuru tarihi için araştırmalar sıklıkla yapılması üzerine yeni duyuru bakanlıktan geldi. 2016 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ne zaman? İşte detaylar...

EĞİTİM
25 Ağustos 2022 - 18:34
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2016 Ekpss Başvuru tarihleri açıklandı! Ekpss başvuru şartları ve puanları


2016 yılının Nisan ayında gerçekleşecek olan EKPSS için geri sayım başladı. Engelli vatandaşların memur olması için gerekli olan bu sınav için heyecanlar artarken birçok kişi internet arama motoru üzerinden araştırmalara başladı. EKPSS için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

EKPSS 2016 ne zaman?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklama üzerinden EKPSS için duyurular geldi. Başvuruların Şubat ayında başlayıp Mart ayında bitmesi üzerine 2016 EKPSS tarihi belli oldu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/2016) Ölçme ,Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından Nisan 2016 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınava girmesi gereken bu adaylar için başvuru süresi Şubat 2016 tarihinde başlayacak. Mart 2016 tarihinde sona erecektir. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden (http://www.osym.gov.tr) başvuru sürecini takip edebilirler." ifadeleri kullanıldı. 

EKPSS şartları nelerdir? 

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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