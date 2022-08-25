2016 Ekpss Başvuru tarihleri açıklandı! Ekpss başvuru şartları ve puanları

2016 yılının Nisan ayında gerçekleşecek olan EKPSS için geri sayım başladı. Engelli vatandaşların memur olması için gerekli olan bu sınav için heyecanlar artarken birçok kişi internet arama motoru üzerinden araştırmalara başladı. EKPSS için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklama geldi.
EKPSS 2016 ne zaman?Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklama üzerinden EKPSS için duyurular geldi. Başvuruların Şubat ayında başlayıp Mart ayında bitmesi üzerine 2016 EKPSS tarihi belli oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/2016) Ölçme ,Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından Nisan 2016 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınava girmesi gereken bu adaylar için başvuru süresi Şubat 2016 tarihinde başlayacak. Mart 2016 tarihinde sona erecektir. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden (http://www.osym.gov.tr) başvuru sürecini takip edebilirler." ifadeleri kullanıldı.