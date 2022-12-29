2018 NBA Draft'ı tarihi büktü. Tüm dengeleri alt üst etti ve iki takımın çehresi değişti. Başaktörler ise Luka Doncic ve Trae Young'dan başkası değildi







Luka Doncic'i Atlanta Hawks'ın seçtiğini biliyor muydunuz?







2018 NBA Draft Sınıf'ı, son yılların belki de en özel sınıfıydı. Seçilen oyuncular, yapılan takaslar ve pişmanlıklar. Aslında her draft'ta olduğu gibi her duygu tecrübe edildi. Bu draft'ı ayrı kılan cevherleriydi. Slovenya'dan çıkan bir pırlanta, ne yapacağı öngörülemeyen yeni Stephen Curry ve sakatlığına esir düşmüş. Micheal Porter Junior. Birinci sıranın sahibi Phoenix Suns, bu üç oyuncudan birini draft etmedi. O gün en garanti isme gittiklerini düşünüyorlardı. Ama kafalarını duvara çok vurdular... Igor Kokoskov, koltuğu güvende olmayan genç bir antrenördü. Suns'ın birinci sıradan seçim yapacağını öğrenince aklına ilk olarak bir yaz önce Slovenya'dan öğrencisi Luka Doncic gelmiştir. Şanssızlığı ise Arizona kentinde o dönem kolejin dominant uzunu Deandre Ayton, Suns'lı yöneticilerin radarına girmişti ve yöneticiler, ikinci bir isim düşünmüyordu. İlk pişmanlık burada başladı.Yıldız oyuncu, 2018’de üçüncü sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilmiş ardından Dallas Mavericks’e takaslanmıştı. Karşılığındaysa beşinci sıradan seçilen Trae Young, Atlanta Hawks’a gönderilmişti. Özellikle bu sezon, iki arkadaşın performansı aksi yönlerde ilerledi. Doncic, adını MVP tartışmalarında geçirirken; Young ise koçu Nate McMillan ile yaşadığı problemlerden dolayı takaslanmak istiyor.