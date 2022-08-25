2019 Eylül balık fiyatlari: Tezgahlarda Hamsi, çinekop, palamut, istavrit fiyatları







2019 balık fiyatları







Zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri de vatandaşın bildiği üzere balık fiyatları oluyor. Peki geçmiş zamanlar düşünüldüğünde 2019 senesinde balık fiyatları ne kadardı? 2019 senesinde hamsi, çinekop, palamut ve istavrit fiyatı ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaşın bildiği üzere balık av yasağı Eylül itibariyle kalkıyor. 2019 sezonunda Eylül ayında balık fiyatları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından edinilen bilgilere göre şu şekilde;-1 kg çipura fiyatı 23 TL -Kutu hamsi fiyatı 225-275 TL -1 kg ispendek fiyatı 30-50 TL -Kutu istavrit fiyatı 180-200 TL -1 kg ithal uskumru fiyatı 9 TL -Kasa kefal fiyatı 60-80 TL -1 kg kılıç balığı fiyatı 40 TL -1 adet kofana fiyatı 80 TL -1 kg levrek fiyatı 20 TL -1 adet lüfer fiyatı 30 TL -1 kg Akdeniz lüfer balığı fiyatı 80-120 TL -1 adet Çanakkale lüfer fiyatı 25-30 TL -1 kg ithal Norveç somon balığı fiyatı 45-50 TL -Kutu sardalya fiyatı 100-150 TL -1 kg somon fiyatı 20 TL -Kasa zargana balığı fiyatı 80-100 TL olarak belirlendi.