2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama







2020 senesi noter vekalet ücretleri







İnternet üzerinden insanların en çok araştırdığı konulardan biri de noterlerin vekalet ücretleri ile ilgili. Peki 2020 senesi noter vekalet ücretleri ne kadardır ve nasıl hesaplanır? 2020 noter vekalet ücretleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaşlar noter vekalet ücretlerini nasıl hesaplayabileceklerini merakla araştırıyor. Vekalet ücretleri internet üzerinden, noterlere giderek öğrenilebilmektedir. Vekalet ücretlerinin her dava için farklı ücretleri bulunmaktadır. 2020 senesinde düzenlenen noter vekalet ücretleri ise başlıklarına göre şu şekilde belirlenmiştir;-Araç satışı için ödenecek noter vekalet ücreti 90.50-120 TL arası değişmektedir. -Noter avukat vekalet ücreti 90.50-120 TL arası değişmektedir. -Noter genel vekalet ücreti 200-550 TL arası değişmektedir. -Muhasebe vekalet ücreti ise 120-150 TL arasında değişmektedir.