YAŞAM
28 Ağustos 2022 - 17:23

2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama

En çok merak edilen konulardan biri de vekalet ücretlerinin ne kadar olduğu ile ilgili. Peki 2020 senesinde açıklanan vekalet ücretleri ne kadardır? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
28 Ağustos 2022 - 17:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2020 Vekalet verme ücreti ne kadardır? 2020 Noter vekalet ücreti hesaplama


İnternet üzerinden insanların en çok araştırdığı konulardan biri de noterlerin vekalet ücretleri ile ilgili. Peki 2020 senesi noter vekalet ücretleri ne kadardır ve nasıl hesaplanır? 2020 noter vekalet ücretleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 senesi noter vekalet ücretleri

Vatandaşlar noter vekalet ücretlerini nasıl hesaplayabileceklerini merakla araştırıyor. Vekalet ücretleri internet üzerinden, noterlere giderek öğrenilebilmektedir. Vekalet ücretlerinin her dava için farklı ücretleri bulunmaktadır. 2020 senesinde düzenlenen noter vekalet ücretleri ise başlıklarına göre şu şekilde belirlenmiştir;



2020 Noter Vekalet Ücretleri

-Araç satışı için ödenecek noter vekalet ücreti 90.50-120 TL arası değişmektedir.

-Noter avukat vekalet ücreti 90.50-120 TL arası değişmektedir.

-Noter genel vekalet ücreti 200-550 TL arası değişmektedir.

-Muhasebe vekalet ücreti ise 120-150 TL arasında değişmektedir. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Çelik Eldiven Kullanın, kazalardan korunun!
Son Haberler
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Erkenci Kuş dizisi kadrosuna 5 yeni oyuncu dahil oluyor
Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya ordusu devreye girdi
Amazon yangınları ile ilgili yaptırım mesajları sonrası Brezilya...
2019 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2019 İOKBS PYBS taban puanları
2019 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2019 İOKBS PYBS taban...
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre sizde suçlu oluyorsunuz
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre...
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe – Bayern Münih...
Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?
Türkiye'nin EURO2020 grubunda puan durumu nasıl?
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi...
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray Mensah için teklif yaptı! Bernard Mensah kimdir, kaç yaşında?
Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Bahar Şahin derin göğüs dekolteli pozu olay oldu
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya bilet alma şartları
Pegasus 1 Euro Avrupa Uçak Bileti Kampanyası şartları nedir? 1 Euro'ya...
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları
Dehşetin Dişleri filminin konusu ve oyuncuları