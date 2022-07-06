TV Programları
06 Temmuz 2022 - 16:06

2021-2022 Gelinim Mutfakta kim kaç bilezik aldı? Gelinim Mutfakta bilezik ödülü sayıları

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da heyecan eksik olmuyor. Gelinlerin altın bilezik için birbirleriyle yarıştığı yemek programında verilen bilezik ödülleri merak konusu oldu. İzleyiciler 2021-2022 yıllarında yarışan gelinlerin kaç altın bilezik aldığını araştırmaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bilezik listesi…

TV Programları
06 Temmuz 2022 - 16:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2021-2022 Gelinim Mutfakta kim kaç bilezik aldı? Gelinim Mutfakta bilezik ödülü sayıları
Nursel Ergin’in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yemek programı Gelinim Mutfakta’da yarışma heyecanı devam ediyor. Gelinlerin hazırladıkları yemekler ile birbirleriyle yarıştığı yemek programında, 2021-2022 yılları arasında bilezik kazanan gelinlerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. 

Gelinim Mutfakta programında dördüncü sezon, 23 Ağustos 20221 tarihinde başladı ve 1 Temmuz 2022 tarihinde de bitti. Yarışmacılar kendilerine verilen yemekleri belirtilen süreler içerisinde yapmaya çalışırken zaman zaman tansiyon yükseldi zaman zaman da heyecanlı anlar yaşandı. Bununla birlikte yarışmada aldıkları ödüllerle adından söz ettiren yarışmacılar da altın bilezikleri kollarına taktı. 

Gelinim Mutfakta

Sezon finali yaptı

1 Temmuz 2022 Cuma günü sezon finaline giren yemek programında yarışan gelinlerin ne kadar bilezik aldığı merak konusu oldu. İzleyiciler hangi gelinin kaç bilezik kazandığını öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 2021-2022 Gelinim Mutfakta yarışmasının bilezik kazanan isimleri…

Gelinim Mutfakta’nın bilezik listesi

Miyase 59 bilezikle birinci,

Yeşim 50 bilezikle ikinci,

Yaren 35 bilezikle üçüncü, 

Aslıhan 27 bilezikle dördüncü,

Damla 27 bilezikle beşinci, 

Senanur 10 bilezikle altıncı,

Yağnur 10 bilezikle yedinci,

Hasret ise 2 bilezikle sekizinci sırada yer aldı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, juride kimler var? TV8 Doya Doya Moda yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, juride kimler var? TV8 Doya Doya Moda yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...