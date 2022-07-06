Nursel Ergin’in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yemek programı Gelinim Mutfakta’da yarışma heyecanı devam ediyor. Gelinlerin hazırladıkları yemekler ile birbirleriyle yarıştığı yemek programında, 2021-2022 yılları arasında bilezik kazanan gelinlerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta programında dördüncü sezon, 23 Ağustos 20221 tarihinde başladı ve 1 Temmuz 2022 tarihinde de bitti. Yarışmacılar kendilerine verilen yemekleri belirtilen süreler içerisinde yapmaya çalışırken zaman zaman tansiyon yükseldi zaman zaman da heyecanlı anlar yaşandı. Bununla birlikte yarışmada aldıkları ödüllerle adından söz ettiren yarışmacılar da altın bilezikleri kollarına taktı.
TV Programları
06 Temmuz 2022 - 16:06
2021-2022 Gelinim Mutfakta kim kaç bilezik aldı? Gelinim Mutfakta bilezik ödülü sayıları
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da heyecan eksik olmuyor. Gelinlerin altın bilezik için birbirleriyle yarıştığı yemek programında verilen bilezik ödülleri merak konusu oldu. İzleyiciler 2021-2022 yıllarında yarışan gelinlerin kaç altın bilezik aldığını araştırmaya başladı. İşte, Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bilezik listesi…
TV Programları
06 Temmuz 2022 - 16:06