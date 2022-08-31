2021 Chevening burs başvurusu nedir? 2021 Chevening burs başvurusu şartları neler? 2021 Chevening bursu ne kadar? 2021 Chevening bursu..







Chevening Bursu Programı Neleri Kapsıyor?







Chevening Bursu Başvurusu Kriterleri Nedir?

Kimler Chevening Bursunu Alamaz?

Chevening Bursuna Nasıl ve Nereden Başvuru Yapılır?

2021 Chevening bursu, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından hazırlanan bir burs türüdür. Küresel çapta liderler yetiştirmeyi amaçlayan devletler tarafından verilen Chevening bursu, Birleşik Krallık tarafından finanse edilmektedir. Birleşik Krallık tarafından finanse edilen Chevenin burs programı çerçevesinde, araştırma öğrencileri, misafir öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerine bu burstan yararlanma imkanı sunulmaktadır. Toplam 50 bini aşkın profesyonelin yetişmesine imkan sağlayan Chevening bursu, dünya çapında kullanıma açılmış eğitim desteklerinden yalnızca biridir. Türkiye’den pek çok adayın katılımda bulunduğu Chevening bursu hakkında bilgi almak isteyenler yazımızın devamını takip etmelidir.Chevening burs programının neleri kapsamına aldığı ve bu burs programının özellikleri, aşağıda detaylı bir biçimde verilmiştir: • MBA programlarına yönelik 18 bin sterline kadar okul ücreti desteği verilmektedir. • Bursu alan öğrencinin yaşadığı ülkedeki giderlerinin tamamı, Chevening bursu çerçevesinde karşılanmaktadır. • Birleşik Krallık gidiş dönüş masrafları burs dahilinde karşılanmaktadır. • Varış ödenekleri ile öğrencilere maddi açıdan destek verilmektedir. • Gidilen ülkenin vize ücretleri Chevening bursu dahilinde öğrenciye verilmektedir. • Bursu alan göçmen öğrencinin gittiği ülkedeki sağlık hizmeti giderleri burs dahilinde karşılanmaktadır. • Birleşik Kralllık sınırlarında bulunan bütün Chevening programlarına katılma imkanı sunulmaktadır. Chevening bursu alan öğrencilerin İngiltere’deki eğitimlerini devam ettirmesi ve kendi alanlarında uzmanlık edinmesi için geliştirilmiş olan Chevening burs programı, yüksek lisans ve doktora eğitimi almayı isteyen bütün öğrenci adaylarına yönelik geliştirmiş ve bu bursun ödenekleri, geri ödemesiz olarak belirlenmiş ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.Herkes tarafından merakla araştırılan bir diğer konu ise Chevening bursu programında aranan kriterlerin neler olduğudur. İşte Chevening bursunu almaya hak kazanmak için aranan kriterler: • Başvuruda bulunabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gereklidir. • Eğitimin ardından Türkiye’ye dönülmesi en az 2 yıl süreyle Türkiye’de ikamet edilmesi gerekmektedir. • Birleşik Krallık master programlarına katılım sağlamak için uygun bir lisans programının bitirilmesi gereklidir. • En az 2 yıllık bir iş tecrübesi gereklidir. • Brileşik Krallık burs yönetimince belirlenen ve belirtilen 3 farklı programa başvurulması ve bununla beraber şartsız kabul koşullarının hepsine uyumlu olunması gereklidir. • İngilizce dil yeterliliğinin olduğu ve başvuru süresi boyunca bunu kanıtlamakla beraber tüm şartların yerine getirilmesi gereklidir.• Chevening bursuna engel durumlar, aşağıdaki şekildedir: • Çifte vatandaşlık kapsamında, Britanya vatandaşlığı bulunan ya da doğrudan Britanya vatandaşı olan kişilerin, Chevening bursundan faydalanmasına izin verilmemektedir. • Birleşik Krallık kapsamında verilen farklı bir burs programına katılım sağlayan öğrencilerin, Chevening bursuna başvuru yapmasına izin verilmez. • Birleşik Krallık majestelerinin yakınları ya da onlara ait hükümetlerin çalışanları, Chevening burslarına başvuru yapamazlar. • Lisans programı mezunu olunmadan, Chevening burs programına başvuru yapılmasına izin verilmemektedir. • Öğrencilerin Birleşik Krallık üzerinden yüksek lisans başvurusu yapması ve başvuruların onaylanması şart koşulmuştur. Birleşik Krallık kapsamında yüksek lisans ve doktora başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Chevening bursundan faydalanamazlar. Yukarıda belirtilen ve bursu almaya hak kazanmak için aranan kriterlerin bir veya bir kaçına sahip olan öğrenci adaylarının, Cehevening bursundan faydalanmalarına izin verilmesi mümkün değildir.Birleşik Krallık Hükümeti tarafından öğrencilere verilen Chevening bursu başvurusu için izlenilmesi gereken yollar ise: • https://www.chevening.org/scholarship/turkey/ bağlantı adresi kullanılarak, Chevening resmi internet sayfasından erişim sağlamak mümkündür. • Chevening bursu başvurusu sayfasının açılmasının ardından sayfada bulunan burs başvurusu butonuna tıklanılması gereklidir. • Burs başvurusuna yönelik açılan form, bursa başvuru yapacak kişiye yönelik doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. • Burs başvurusu formu tamamlandıktan sonra, online başvuru yapılmalı ve gönderilmelidir. • İngilizce dil sınavı ve ğitim diploma şartlarını karşılayan öğrenciler, resmi olarak Chevening burs başvurusu yapmış sayılacaktır. Öğrenci tarafından yapılan başvuru detaylı olarak incelenerek, kriterleri sağlayan ve bursu almaya hak kazanan adaylara geri dönüş sağlanmakta ve burs programına dair detaylı bilgiler verilmektedir. Eğitim hayatını İngiltere’de devam ettirmeyi isteyen öğrenciler, Chevening burs programı sayesinde maksimum düzeyde eğitim alabilir.