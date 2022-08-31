EĞİTİM
31 Ağustos 2022 - 17:42

2021 MEB Yaz destekleme kursları ne zaman başlıyor? MEB destekleme kursları yüz yüze mi olacak?

MEB tarafından başlatılan yaz kursları ile ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki 2021 senesinde MEB DYK kursları ne zaman başladı? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
31 Ağustos 2022 - 17:42
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2021 MEB Yaz destekleme kursları ne zaman başlıyor? MEB destekleme kursları yüz yüze mi olacak?


Sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için MEB tarafından düzenlenen yaz kursları ile ilgili merak edilenler devam ediyor. Peki DYK 2021 senesinde hangi tarihte başladı? Yüz yüze eğitim yapıldı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 DYK kursları

2021 senesinde mezunlar, 8. sınıflar ve 12. sınıflar için açılan destekleme ve yetiştirme kursları 22 Ocak tarihinde yüz yüze eğitimle birlikte başladı. Kurslar 22 Ocak tarihinde yüz yüze eğitime geçti. MEB tarafından düzenlenen yazı tüm illere ve ilgili birimlere gönderildi.

8. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim



Resmi okullara açılan 8. ve 12. sınıf sınava hazırlanan öğrenciler için açılan destekleme kursları 12. sınıf ve mezunlar için 22 Ocak tarihinden itibaren yüz yüze eğitimle başlayacak. Kurslarda öğrencilerin sosyal mesafelerine uygun oturma planı yapılmasına ve öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine de karar verildi. Kursa gitmek ve barınma ihtiyacı olan öğrencilerin valilik tarafından ilgili önlemler alındıktan sonra okul pansiyonlarında kalabilecekleri de belirtildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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