SPOR
28 Mayıs 2022 - 14:17
Güncelleme: 28 Mayıs 2022 - 14:31

2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda gerginlik yaşandı .Genel kurul üyelerinden Berk Tunca’nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında çıkan tartışma nedeniyle toplantıya 10 dakika ara verildi.

SPOR
28 Mayıs 2022 - 14:17
Güncelleme: 28 Mayıs 2022 - 14:31
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2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar
Beşiktaş kulübünün gerçekleşen 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar yaşandı.Kurul toplantısı normal seyrinde devam ederken  Genel kurul üyelerinden Berk Tunca konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. Tunca konuşmasını gerçekleştirdiği esnada salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepkisine maruz kaldı. Küçük çaplı tartışmanın yaşandığı dakikalarda salonda bulunan diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı.

Tansiyonun giderek yükselmesiyle konuşmasını yapan  Berk Tunca kürsüden indi. Taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek tartışma kavgaya döndü. Toplantıya katılan kulüp çalışanlarından biri konuşmacı Berk Tunca'nın üzerine yürüdü. Olayların yatışmaması sonucunda devreye polis ekipleri girdi. Polis ekipleri ortamı yumuşatmayı başardı.
Gerginlik sonrasında kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kongreye 10 dakika ara vererek olayın yatışmasını bekledi. Ardından Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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