2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar

Beşiktaş kulübünün gerçekleşen 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar yaşandı.Kurul toplantısı normal seyrinde devam ederken Genel kurul üyelerinden Berk Tunca konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. Tunca konuşmasını gerçekleştirdiği esnada salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepkisine maruz kaldı. Küçük çaplı tartışmanın yaşandığı dakikalarda salonda bulunan diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı.
Tansiyonun giderek yükselmesiyle konuşmasını yapan Berk Tunca kürsüden indi. Taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek tartışma kavgaya döndü. Toplantıya katılan kulüp çalışanlarından biri konuşmacı Berk Tunca'nın üzerine yürüdü. Olayların yatışmaması sonucunda devreye polis ekipleri girdi. Polis ekipleri ortamı yumuşatmayı başardı.
Gerginlik sonrasında kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kongreye 10 dakika ara vererek olayın yatışmasını bekledi. Ardından Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.
Tansiyonun giderek yükselmesiyle konuşmasını yapan Berk Tunca kürsüden indi. Taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek tartışma kavgaya döndü. Toplantıya katılan kulüp çalışanlarından biri konuşmacı Berk Tunca'nın üzerine yürüdü. Olayların yatışmaması sonucunda devreye polis ekipleri girdi. Polis ekipleri ortamı yumuşatmayı başardı.
Gerginlik sonrasında kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kongreye 10 dakika ara vererek olayın yatışmasını bekledi. Ardından Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.