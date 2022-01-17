2021 yılı bütçesinde 192.2 milyar lira açık kaydedildi!













Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada ise merkezi yönetim bütçesinin 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları arasında 175 milyar 292 milyon lira açık vermiş olduğu belirtilirken, 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları arasındaki dönemde bütçe açığının 192 milyar 244 milyon liraya olarak kaydedildiği bildirildi.2020 yılında 12 aylık süreçte 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açığın olduğu belirtilen açıklamada bu rakamın 2021 yılında 11 milyar 391 milyon lira olduğu ifade edildi.Merkezi yönetim bütçeleri gider kalemleri 12 ayda 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşirken faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon lira faiz hariç harcamaların ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon lira olduğu öğrenildi.Bütçe giderlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.9 oranında artış gösterdiğinin görüldüğü açıklamada buna karşılık olarak ise tutarın 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olduğu aktarıldı.