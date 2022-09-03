GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:43

2022 2 Eylül BİM aktüel kataloğu! 2 Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 Eylül 2022 BİM aktüel kataloğu

BİM yeni haftanın en sonaktüel ürünler kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. Her geçen hafta birbirinden çeşitli birbirinden farklı ürünleri bir araya getirerek vatandaşların beğenisine sunan market zinciri, yeni hafta kataloğunda en çok talep gören ürünleri bir arada topladı. İşte 2 Eylül 2022 BİM aktüel kataloğu…

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 19:43
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2022 2 Eylül BİM aktüel kataloğu! 2 Eylül BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 Eylül 2022 BİM aktüel kataloğu


BİM her hafta Salı ve Cuma günleri için hazırlamış olduğu aktüel ürünlerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu da vatandaşlarla paylaşan market zinciri, yine de herkes tarafından en çok beğenilen ürünleri bir araya getirmekten vazgeçmiyor.

2 Eylül 2022 BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

BİM market zinciri, kısa bir süre önce 2 Eylül aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her geçen hafta vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre birbirinden farklı ürünleri bir araya getiren BİM market zinciri, yeni hafta kataloğunda elektronik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, örgü iplerinden çocuklar için oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürüne yer verdi.

2 Eylül 2022 BİM Aktüel Ürünleri



İşte 2 Eylül 2022 tarihinde BİM Aktüel ürünleri şu şekilde:

• Dijitsu 55” Android Tv: 6,299 TL

• Dijitsu 43” Android Tv: 3,999 TL

• Fakir Buharlı Ütü: 449 TL

• Katlanır Yatak: 459 TL

• Polo Smart Burun Kulak Kıl Alma Favori Düzeltici: 79 TL

• Polo Smart Kulak Temizleyici: 39 TL

• Key Smart Baskül: 139 TL

• Fakir Saç Düzleştirici: 179 TL

• Starcom Fırçalı Saç Şekillendirici Ve Fön: 159 TL

• Polo Smart Manikür Pedikür Nasır Sökücü Cihaz: 109 TL

• Polo Smart Oje Kurutucu: 69 TL

• Elektronik Tırnak Bakım Seti: 109 TL

• Polo Smart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı: 59 TL

• Kafa Masaj Aleti: 19,50 TL

• Çift Toplu Masaj Aleti: 19,50 TL

• Göz Masaj Aleti: 24,50 TL

BİM aktüel

• Newoman Accessories Laptop Çantası: 219 TL

• Newoman Accessories El Çantası: 59 TL

• Newoman Accessories Makyaj Çantası: 79 TL

• Newoman Accessories Kalemlik: 29,50 TL

• Polo Smart Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti: 175 TL

• Beby Co Bebek Body: 19,50 TL

• Tablet Çantası Çeşitleri: 39 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Petek Çeşitleri: 16,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Kiraz Çeşitleri: 14,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Azur Çeşitleri: 16,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Jülide Çeşitleri: 16,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Pint Çeşitleri: 12,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Beren Çeşitleri. 16,50 TL

• Oyuncak Evcil Hayvan Seti: 64,50 TL

• Martı Çocuk Koparmalı Boyama Kitabı: 14,50 TL

• 66 Parça Blok Oyuncak: 79,50 TL

• Stema Kodlama Kitapları: 13,50 TL

• Dört Göz İyilik Yap Serisi Kitapları: 11,50 TL

• Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Yarış Arabası Çeşitleri: 49,50 TL

• Lisanslı Karma Hafıza Oyunları: 29,50 TL

• Lisanslı Karma 4 Yapboz Bir Arada: 32,50 TL

• Lisanslı Etkinlik Ve Boyama Kitapları. 14,50 TL

• Rafadan Tayfa Manyetik Dart: 34,50 TL

• Rafadan Tayfa Renkli 6’ Lı Balon: 8,75 TL

• Rafadan Tayfa Sürpriz Yumurta: 17,50 TL

• Rafadan Tayfa Abaküslü Yazı Tahtası: 42,50 TL

• Newoman Accessories Laptop Çantası: 219 TL

• Newoman Accessories El Çantası: 59 TL

• Newoman Accessories Makyaj Çantası: 79 TL

• Newoman Accessories Kalemlik: 29,50 TL

• Polo Smart Makyaj Malzemeli Ledli Ayna Seti: 175 TL

• Beby Co Bebek Body: 19,50 TL

• Tablet Çantası Çeşitleri: 39 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Petek Çeşitleri: 16,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Kiraz Çeşitleri: 14,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Azur Çeşitleri: 16,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Jülide Çeşitleri: 16,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Pint Çeşitleri: 12,50 TL

• Hobi Altın İlmek Yumak 100 G Beren Çeşitleri. 16,50 TL

• Oyuncak Evcil Hayvan Seti: 64,50 TL

BİM

• Martı Çocuk Koparmalı Boyama Kitabı: 14,50 TL

• 66 Parça Blok Oyuncak: 79,50 TL

• Stema Kodlama Kitapları: 13,50 TL

• Dört Göz İyilik Yap Serisi Kitapları: 11,50 TL

• Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Yarış Arabası Çeşitleri: 49,50 TL

• Lisanslı Karma Hafıza Oyunları: 29,50 TL

• Lisanslı Karma 4 Yapboz Bir Arada: 32,50 TL

• Lisanslı Etkinlik Ve Boyama Kitapları. 14,50 TL

• Rafadan Tayfa Manyetik Dart: 34,50 TL

• Rafadan Tayfa Renkli 6’ Lı Balon: 8,75 TL

• Rafadan Tayfa Sürpriz Yumurta: 17,50 TL

• Rafadan Tayfa Abaküslü Yazı Tahtası: 42,50 TL

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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