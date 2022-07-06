











2022-2023 Derbi maçları hangi haftada oynanacak?

2022-2023 Süper Lig fikstürü geçtiğimiz gün yapılan kura çekimleriyle belirlendi. Yapılan kura çekimlerinde takımların kimlerle karşılaşacakları ortaya çıktı. Süper Lig’in yeni sezona ait maç takvimi 4 Temmuz günü gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Her takımın eşleştiği lig fikstüründe ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da derbi maçlarının ne zaman oynanacağı belirlendi. Takımlarının derbi maçlarını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise derbi haftalarını yakından takip ediyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada Süper Lig’in fikstür çekimleri sonrasında takımların hangi hafta kiminle oynayacağına dair listenin hazırlandığı bildirildi. Bu kapsamda, 4 güçlü ekip olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi maç tarihleri de şöyle sıralandı; 4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray 8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe 10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor 13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray