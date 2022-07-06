2022-2023 Süper Lig fikstürü geçtiğimiz gün yapılan kura çekimleriyle belirlendi. Yapılan kura çekimlerinde takımların kimlerle karşılaşacakları ortaya çıktı. Süper Lig’in yeni sezona ait maç takvimi 4 Temmuz günü gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Her takımın eşleştiği lig fikstüründe ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da derbi maçlarının ne zaman oynanacağı belirlendi. Takımlarının derbi maçlarını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise derbi haftalarını yakından takip ediyor.
SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56
2022-2023 Derbi maçları hangi haftada oynanacak?
2022-2023 sezonunda Süper Lig'in güçlü ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi maç tarihleri özellikle taraftarları tarafından araştırılıyor. Takımın derbi maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, 2022-2023 Derbi maçları hangi haftada oynanacak? sorusuna şimdiden yanıt arıyor.
SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56