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06 Temmuz 2022 - 19:57

2022-2023 Fenerbahçe yeni sezon formaları

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda sahalarda giyeceği formaların belli olmasının ardından birçok sarı kanaryalı yeni sezon formalarını merak etmeye başladı. Merak edilen forma taraftarlar için Fenerbahçe'nin kuruluş yılına ithafen 19 Temmuz tarihinde satışa çıkacak. İşte 2022-2023 sezonu Fenerbahçe formaları...

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06 Temmuz 2022 - 19:57
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2022-2023 Fenerbahçe yeni sezon formaları


Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği yeni sezon formaları sonunda belli oldu. Formaların tanıtımı, satışa çıkacağı gün ve fiyatları taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz haftalarda formanın internete sızdırılan görüntülerle yeniz sezon formalarının nasıl olacağı pek çok kişi tarafından tahmin ediliyordu. Geçen sezondan bu yana forma ve tedarik konusunda dev marka Puma'yla anlaşan Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları geçen yıllara oranla bir hayli farklı olarak vitrinlerdeki yerini almaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe yeni sezon forma

2022-2023 Fenerbahçe formaları

Bu sezon çubuklu olarak iki farklı türden satışa çıkacak. İlk seçenek normal kumaş olacak ve 500 TL gibi bir fiyatı olacak. İkinci tür forma ise elit kategori nezninde olacak ve 1907 TL'den satışa çıkacak.

fenerbahçe

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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