2022-2023 KYK hangi tarihte yatacak? KYK bursu ilk ödeme ne zaman, ne kadar yatacak?

KYK burs başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, üç aylık toplu ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Ekim, Kasım ve Aralık ayına ait ödemeler öğrencilerin hesaplarına toplu olarak yatırılacak.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?Kasım ayı içerisinde yapılan KYK burslarının Aralık ayında yatırılması bekleniyor. Ödemeler, öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre her ay 6-10'uncu günlerde yapılacak.
2022 KYK TOPLU ÖDEMELERİNDE NE KADAR YATIRILACAK?
Lisans eğitimi alan öğrencilere aylık 850 TL, Yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere 1.750 TL, Doktora eğitimi alan öğrencilere 2.500 TL KYK ödeniyor. Toplu ödemeler de bu rakamlar üzerinden hesaplanarak öğrencilere yatırılacak.