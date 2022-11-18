EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 20:58

2022-2023 KYK hangi tarihte yatacak? KYK bursu ilk ödeme ne zaman, ne kadar yatacak?

2022 KYK burs başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Üç aylık toplu ödeme alacak öğrenciler burs ve kredilerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ödemeler hangi tarihlerde yapılacak? İşte, 2022 KYK burs ödemeleriyle ilgili tüm merak edilenler...

EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 20:58
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2022-2023 KYK hangi tarihte yatacak? KYK bursu ilk ödeme ne zaman, ne kadar yatacak?


KYK burs başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, üç aylık toplu ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Ekim, Kasım ve Aralık ayına ait ödemeler öğrencilerin hesaplarına toplu olarak yatırılacak.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım ayı içerisinde yapılan KYK burslarının Aralık ayında yatırılması bekleniyor. Ödemeler, öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre her ay 6-10'uncu günlerde yapılacak.

2022 KYK TOPLU ÖDEMELERİNDE NE KADAR YATIRILACAK?



Lisans eğitimi alan öğrencilere aylık 850 TL,

Yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere 1.750 TL,

Doktora eğitimi alan öğrencilere 2.500 TL KYK ödeniyor. Toplu ödemeler de bu rakamlar üzerinden hesaplanarak öğrencilere yatırılacak.

 kyk burs ödemeleri

KYK BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2022 yılı KYK burs başvuruları bu sene Kasım ayında başladı. 17 Kasım saat 23:59'da son bulan başvuruların ardından adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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