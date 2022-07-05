2022-2023 sezonundan önce Süper Lig fikstür çekimleri, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimlerinde Fenerbahçe Spoe Kulübü'nün yeni sezondaki lig fikstürü de belirlenmiş oldu. Yeni sezon ilk maçına Ümraniyespor ile kendi sahasında start verecek olan Fenerbahçe, ligi Gaziantep FK maçı ile tamamlayacak. Sarı-lacivertli ekip 6. haftayı BAY ile geçecek.
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05 Temmuz 2022 - 11:45
2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonundaki Süper Lig Fikstürü gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı. İşte, 2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü..
SPOR
05 Temmuz 2022 - 11:45