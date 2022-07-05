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05 Temmuz 2022 - 11:45

2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2022-2023 sezonundaki Süper Lig Fikstürü gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı. İşte, 2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü..

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05 Temmuz 2022 - 11:45
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2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü


2022-2023 sezonundan önce Süper Lig fikstür çekimleri, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimlerinde Fenerbahçe Spoe Kulübü'nün yeni sezondaki lig fikstürü de belirlenmiş oldu.

Yeni sezon ilk maçına Ümraniyespor ile kendi sahasında start verecek olan Fenerbahçe, ligi Gaziantep FK maçı ile tamamlayacak. Sarı-lacivertli ekip 6. haftayı BAY ile geçecek.



2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü

2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü

Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstür kura çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de katılım gösterdi. Süper Ligin ilk haftasını Ümraniyespor ile kendi evinde gireceği mücadeleyle başlayacak olan Fenerbahçe'nin 2022-2023 fikstürü şu şekilde belirlendi:

- 1. Hafta Ümraniyespor

- 2. Hafta Kasımpaşa (D)

- 3. Hafta Adana Demirspor

- 4. Hafta Konyaspor (D)

- 5. Hafta Kayserispor

- 6. Hafta BAY

- 7. Hafta Alanyaspor

- 8. Hafta Beşiktaş (D)

- 9. Hafta Karagümrük

- 10. Hafta Ankaragücü (D)

- 11. Hafta Başakşehir

- 12. Hafta İstanbulspor (D)

- 13. Hafta Sivasspor

- 14. Hafta Giresunspor

- 15. Hafta Trabzonspor (D)

- 16. Hafta Hatayspor

- 17. Hafta Antalyaspor (D)

- 18. Hafta Galatasaray

- 19. Hafta Gaziantep FK

2022-2023 sezonu Fenerbahçe süper lig fikstürü

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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