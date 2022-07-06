SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56

2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta?

2022-2023 Süper Lig sezonu fikstür çekimleri ile belli oldu. Bu kapsamda 4 büyük takımın derbi karşılaşma tarihleri de belirlendi. Peki, 2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta? İşte, iki ezeli rakibin derbi maç tarihleri..

SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta?


Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığı ile tamamlayan ve 2022-2023 sezonuna iddialı giriş yapmak isteyen Galatasaray yeni sezonda Okan Buruk ile birlikte hazırlanıyor. Diğer taraftan, geçtiğimiz sezonu ikincilikle kapatan Fenerbahçe ise yeni sezonda liderlik koltuğunda oturmak için sıkı çalışmalarına devam ediyor.

2022-2023 Süper Lig sezonunun maçlarının belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde fikstür kura çekimleri yapıldı. Bu kapsamda lig takımlarının hangi hafta kiminle maça çıkacağı belirlendi. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar ise, takımlarının derbi maçlarının hangi hafta olacağını araştırmaya başladı. İşte iki ezeli rakibin derbi maç günleri..



Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta

2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta?

Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürünün çekilmesi sonrası ligin 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilk derbi maçına çıkacağı belirlendi. Lig'in 15. haftasında ise Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 18. haftasındaysa iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray sahada kozlarını paylaşacak.

Derbi maç haftaları

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Rafael Nadal Wimbledon’dan neden çekildi, sakatlığı ne? İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan üzen haber
Rafael Nadal Wimbledon’dan neden çekildi, sakatlığı ne? İspanyol tenisçi Rafael Nadal'dan üzen haber
Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!
Şok iddia Ronaldo Chelsea yolunda! Cristiano Ronaldo Manchester United'den ayrılıyor mu? 37.2 milyon sterline dev anlaşma!
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...