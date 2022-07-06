Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığı ile tamamlayan ve 2022-2023 sezonuna iddialı giriş yapmak isteyen Galatasaray yeni sezonda Okan Buruk ile birlikte hazırlanıyor. Diğer taraftan, geçtiğimiz sezonu ikincilikle kapatan Fenerbahçe ise yeni sezonda liderlik koltuğunda oturmak için sıkı çalışmalarına devam ediyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunun maçlarının belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde fikstür kura çekimleri yapıldı. Bu kapsamda lig takımlarının hangi hafta kiminle maça çıkacağı belirlendi. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar ise, takımlarının derbi maçlarının hangi hafta olacağını araştırmaya başladı. İşte iki ezeli rakibin derbi maç günleri..
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06 Temmuz 2022 - 12:56
2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta?
2022-2023 Süper Lig sezonu fikstür çekimleri ile belli oldu. Bu kapsamda 4 büyük takımın derbi karşılaşma tarihleri de belirlendi. Peki, 2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta? İşte, iki ezeli rakibin derbi maç tarihleri..
SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:56