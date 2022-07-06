











2022 2023 sezonu Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kaçıncı hafta?

Derbi maç haftaları

Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığı ile tamamlayan ve 2022-2023 sezonuna iddialı giriş yapmak isteyen Galatasaray yeni sezonda Okan Buruk ile birlikte hazırlanıyor. Diğer taraftan, geçtiğimiz sezonu ikincilikle kapatan Fenerbahçe ise yeni sezonda liderlik koltuğunda oturmak için sıkı çalışmalarına devam ediyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunun maçlarının belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde fikstür kura çekimleri yapıldı. Bu kapsamda lig takımlarının hangi hafta kiminle maça çıkacağı belirlendi. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar ise, takımlarının derbi maçlarının hangi hafta olacağını araştırmaya başladı. İşte iki ezeli rakibin derbi maç günleri..Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürünün çekilmesi sonrası ligin 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilk derbi maçına çıkacağı belirlendi. Lig'in 15. haftasında ise Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 18. haftasındaysa iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray sahada kozlarını paylaşacak.4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray 8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe 10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor 13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray