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06 Temmuz 2022 - 12:57

2022-2023 yeni sezon Trabzonspor süper lig fikstürü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gerçekleştirdikleri fikstür çekimlerinde Trabzonspor'un lig süresince hangi takımlarla karşı karşıya geleceği belirlendi. İşte, 2022-2023 yeni sezon Trabzonspor süper lig fikstürü..

SPOR
06 Temmuz 2022 - 12:57
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2022-2023 yeni sezon Trabzonspor süper lig fikstürü


2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda da bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon başlamadan neredeyse tüm hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekimleriyle de Hangi takımlarla karşı karşıya geleceğini öğrendi.

4 Temmuz Pazartesi günü yapılan kura çekimlerinde Trabzonspor'un yeni sezon maç programı belirlenirken, derbi maçlara hangi haftalarda çıkacağı da netleşti. Abdullah Avcı'nın ekibi geçtiğimiz yılı başarıyla tamamlarken bu yılın da en iddialı ekibi olmayı hedefliyor. Karadeniz fırtınası, lig fikstürüne göre ilk maçına İstanbulspor'la çıkacak. İlk derbi maçına ise 4. hafta çıkacak olan Trabzonspor, derbi maçında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile derbi maçı yapacak olan bordo-mavililer ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile sahada kozlarını paylaşacak.

İşte 12. haftayı da BAY ile geçecek olan Trabzonbspor'un 2022-2023 sezonu fikstürü

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda da bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon başlamadan neredeyse tüm hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekimleriyle de Hangi takımlarla karşı karşıya geleceğini öğrendi. 4 Temmuz Pazartesi günü yapılan kura çekimlerinde Trabzonspor'un yeni sezon maç programı belirlenirke, derbi maçlara hangi haftalarda çıkacağı da netleşti. Abdullah Avcı'nın ekibi geçtiğimiz yılı başarıyla tamamlerken bu yılın da en iddialı ekibi olmayı hedefliyor. Karadeniz fırtınası, lig fikstürüne göre ilk maçına İstanbulspor'la çıkacak. İlk derbi maçına ise 4. hafta çıkacak olan Trabzonspor, derbi maçında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile derbi maçı yapacak olan bordo-mavililer ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile sahada kozlarını paylaşacak. İşte 12. haftayı da BAY ile geçecek olan Trabzonbspor'un 2022-2023 sezonu fikstürü



EDİTOR
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Elvan ÇILDIR
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