2022-2023 yeni sezon Trabzonspor süper lig fikstürü







İşte 12. haftayı da BAY ile geçecek olan Trabzonbspor'un 2022-2023 sezonu fikstürü











2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda da bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon başlamadan neredeyse tüm hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekimleriyle de Hangi takımlarla karşı karşıya geleceğini öğrendi. 4 Temmuz Pazartesi günü yapılan kura çekimlerinde Trabzonspor'un yeni sezon maç programı belirlenirken, derbi maçlara hangi haftalarda çıkacağı da netleşti. Abdullah Avcı'nın ekibi geçtiğimiz yılı başarıyla tamamlarken bu yılın da en iddialı ekibi olmayı hedefliyor. Karadeniz fırtınası, lig fikstürüne göre ilk maçına İstanbulspor'la çıkacak. İlk derbi maçına ise 4. hafta çıkacak olan Trabzonspor, derbi maçında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile derbi maçı yapacak olan bordo-mavililer ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile sahada kozlarını paylaşacak.