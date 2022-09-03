YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:43

2022 22 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! 22 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 22 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM yeni haftanın en son aktüel ürünler kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. Her geçen hafta birbirinden çeşitli birbirinden farklı ürünleri bir araya getirerek vatandaşların beğenisine sunan market zinciri, yeni hafta kataloğunda en çok talep gören ürünleri bir arada topladı. İşte 22 Ağustos 2022 BİM aktüel kataloğu…

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:43
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2022 22 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! 22 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 22 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu


BİM her hafta Salı ve Cuma günleri için hazırlamış olduğu aktüel ürünlerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu da vatandaşlarla paylaşan market zinciri, yine de herkes tarafından en çok beğenilen ürünleri bir araya getirmekten vazgeçmiyor.

22 Ağustos 2022 BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

BİM market zinciri, kısa bir süre önce 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her geçen hafta vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre birbirinden farklı ürünleri bir araya getiren BİM market zinciri, yeni hafta kataloğunda elektronik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, örgü iplerinden çocuklar için oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürüne yer verdi.

22 Ağustos 2022 BİM Aktüel Ürünleri



İşte 22 Ağustos 2022 tarihinde BİM aktüel ürünleri şu şekilde:

• Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led: 69 TL

• Naturalove Silikon Ponponlu Sırt Çantası Çeşitleri: 49,50 TL

• Naturalove Dondurmalı Led Işık: 34,50 TL

• Gloss Büzgülü Taç: 22,50 TL

• Naturalove Simli Fırça Seti: 27,50 TL

• Gloss Küpe Çeşitleri: 18,50 TL

• Angie El Kremi Çeşitleri: 10,50 TL

• Angie Body Butter 150 Ml: 25,50 TL

• Angie Vücut Spreyi Çeşitleri 150 Ml: 18,50 TL

• Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi Çeşitleri: 9,75 TL

• Maxx Deluxe Yarı Kalıcı Saç Boyası Çeşitleri: 14,50 TL

• Yeşim Taşlı Masaj Aleti Ve Gua Taşı Seti. 44,50 TL

• Dushy Duş Jeli: 16,50 TL

• Seher Yıldızı Kadın / Erkek Atlet Karma: 22 TL

BİM

• Tutku Bikini Slip: 12,50 TL

• Seher Yıldızı Bato Külot: 15 TL

• Seher Yıldızı Boxer Erkek Karma: 22 TL

• Comfort Family Erkek Patik Çorap 3’ Lü: 22,50 TL

• Bolero Bayan Dantelli Suba Çorap: 14,50 TL

• Comfort Family Bayan Suba Çorap Çeşitleri. 9,75 TL

• Promani Cımbız: 18,50 TL

• Promani Törpü: 14,50 TL

• Promani Et İtici / Düzeltici: 11,50 TL

• Signal Diş Macunu + Diş Fırçası Seti: 23,50 TL

• Garnier Kömür Peeling 150 Ml: 49 TL

• Newgen Yüz Serumu Çeşitleri: 27,50 TL

• Efor Platinum Siyah Çay: 57,50 TL

• Sahure Hanım Türk Kahvesi: 13,50 TL

• Nescafe Gold Filtre Kahve 250 G: 44,50 TL

BİM

• Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri (Latte, Cappucino, Caramel Machiato, White Choco Mocha): 11 TL

• Kızılay Maden Suyu Yeşil Çaylı & Ginseng Limon Aromalı 6’ Lı: 19,50 TL

• Didi Soğuk Çay Şeftali Aromalı İçecek2,5 L: 14,50 TL

• Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 G: 34,50 TL

• Fiskat Yer Fıstıklı Krokan Bar 200 G: 14,50 TL

• Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 400 G: 29,50 TL

• Mixim Kakaolu Fındık Kremalı İzmir Bombası 220 G: 18,50 TL

• Mixim Alaçatı Kurabiyesi (Tahinli, Tarçınlı): 21,50 TL

• Keyifçe Cevizli Sucuk 400 G. 29,50 TL

• Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi: 5,75 TL

• Eti Burak Zeytinli Tuzlu Bisküvi: 5,25 TL

• Eti Burçak Çörekotlu Tuzlu Bisküvi: 5,25 TL

• Eti Bidolu Gold Fındıklı Karamelize Beyaz Çikolatalı Kremalı Gofret: 9,25 TL

• Eti Popkek Çikolata Soslu Kakao Kaplamalı Kek: 13,50 TL

• Eti Tarçınlı Karamelize Mini Pötibör: 6,50 TL

• Ülker Rondo Muzlu Kremalı Bisküvi 8’ Li. 19,50 TL

• Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret 7’ Li. 13,50 TL

• Ülker Dankek Çilekli Soslu Krema Dolgulu Rulo Pasta: 16,50 TL

• Ülker Mısır Aromalı Badem Kraker: 7,50 TL

• Ülker Oneo Portakal, Limon Ve Greyfurt Aromalı Sıvı Dolgulu Sakız: 12,50 TL

• Ülker Yupo Çilek Aromalı Yumuşak Şekerleme: 5,50 TL

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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