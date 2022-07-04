SPOR
04 Temmuz 2022 - 16:14

2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?

2022-2023 sezonu hazırlıkları devam ederken Süper Lig fikstür çekimleri gündeme geldi. Futbolseverler fikstür çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Merakla beklenen fikstür çekimlerinin detayları internette sık sık araştırılan konu başlıklarından oldu. İşte Süper Lig fikstür çekimlerinin detayları…

SPOR
04 Temmuz 2022 - 16:14
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2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?


2022-2023 sezonunda Süper Lig fikstürü gündem oldu. Fikstür çekimlerinin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından araştırılırken, 2022-2023 kura çekimlerinin tarihi belli oldu. Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun kura çekimleri bugün yapılacak. İşte Süper Lig fikstür çekimlerinin detayları…

Spor Toto Süper Lig kura çekimleri

2022-2023 Spor Toto Süper Lig kura çekimi tarihleri



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), 2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimlerinin bugün yapılacağını açıkladı. Spor Toto Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00’da yapılacakken, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimleriyse 5 Temmuz Salı günü saat 19.00'da yapılacak. Heyecanla beklenen kura çekimlerinin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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