2022-23 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, fikstür çekildi mi?

2022-2023 sezonunda Süper Lig fikstürü gündem oldu. Fikstür çekimlerinin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından araştırılırken, 2022-2023 kura çekimlerinin tarihi belli oldu. Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun kura çekimleri bugün yapılacak. İşte Süper Lig fikstür çekimlerinin detayları…
2022-2023 Spor Toto Süper Lig kura çekimi tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), 2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimlerinin bugün yapılacağını açıkladı. Spor Toto Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00’da yapılacakken, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimleriyse 5 Temmuz Salı günü saat 19.00'da yapılacak. Heyecanla beklenen kura çekimlerinin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.