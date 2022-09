2022 24 Ağustos Şok aktüel kataloğu! 24 Ağustos 2022 Şok aktüel kataloğunda neler var? 24 Ağustos 2022 Şok aktüel kataloğu

24 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

24 Ağustos 2022 ŞOK Aktüel Ürünleri







ŞOK her hafta için hazırlamış olduğu aktüel ürünlerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu da vatandaşlarla paylaşan market zinciri, yine de herkes tarafından en çok beğenilen ürünleri bir araya getirmekten vazgeçmiyor.ŞOK market zinciri, kısa bir süre önce 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her geçen hafta vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre birbirinden farklı ürünleri bir araya getiren ŞOK market zinciri, yeni hafta kataloğunda elektronik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, örgü iplerinden çocuklar için oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürüne yer verdi.İşte 24 Ağustos 2022 tarihinde ŞOK aktüel ürünleri şu şekilde: • Urevo 2,5 HP Katlanabilir Koşu Bandı: 4,799 TL • Medisana Bluetooth Vücut Analizli Baskül: 419 TL • Samsung İnfit Siyah Bluetooth Kulaklık (Samsung Türkiye Garantili): 269 TL • Süsler Ayaklı Vantilatör: 929 TL • Gold Master USB Oto Teyp: 659 TL • Xiaomi Mi Yv Box S: 1,129 TL • Cybersoul X3 Pro 300 W Elektrikli Scooter: 8,699 TL • Xiaomi Mi Tv Box S: 1,129 TL • Mobil Urban Ego2 Siyah Elektrikli Scooter: 8,199 TL • Hifrea Amortisörlü Elektrikli Scooter 40 Km Hız 75 Km Menzil: 15,999 TL • Altıs Al 434 Ps 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 4,559 TL • Altus Al 9103 Db 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi: 5,699 TL • Altıs Al 91 Yb 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 5,059 TL • Altus Al 225 205 L Sandık Tipi Derin Dondurucu: 4,199 TL • Pınar Süzme Peynir: 66,95 TL Yerine 54,95 TL • Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Peynir: 86,95 TL Yerine 69,90 TL• Pınar Şölen Sucuk Işıl İşlem / Namet Kangal Sucuk Işıl İşlem: 79,90 TL Yerine 59,90 TL • Mis Peynir Çubukları / Peynir Topları: 28,95 TL Yerine 26,45 TL • Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1 Kg: 19,90 TL • Amigo İri Siyah Çekirden: 29,95 TL • Demba Kakao Kaplamalı Gofret. 1,75 TL • Nescafe Sütlü Köpüklü 3 İn 1: 39,95 TL • Elgato Soğuk Kahve: 11,90 TL • Lipton Ice Tea 1 L: 12,90 TL Yerine 9,90 TL • Carte D’ Or Classic Dondurma Çeşitleri. 39,90 TL • Karmen Bademli Hindistan Ceviz Topları: 19,95 TL • Karmen 3 Kattad Gofret 4’ Lü Paket: 6,90 TL • Kaarmen Krokanlı Fındık Kreması: 33,50 TL • Sarkap Desenli Kavanoz Kapağı: 0,95 TL • Kitty Borosilikat Cam Kupa: 39,90 TL • Çift Renkli Huni: 12,90 TL• Superfresh Ton Balığı Zeytinyağlı: 58,90 TL Yerine 38 TL (25 TL Ve Üzeri Alışverişlerde) • Fruko Gazoz Peet 4’ Lü: 42,50 TL Yerine 30 TL (25 TL Ve Üzeri Alışverişlerde) • Mon Amour French Manikür Set: 24,90 TL • Mon Amour Pompalı Aseton: 12,90 TL • Mayısbelline New York Mascara + Garnier Micellar: 129,90 TL Yerine 69,90 TL • Neutrogena Yüz Temizleme Köpüğü: 39,90 TL Yerine 27,90 TL • Nivea Aqua Rose Makyaj Temizleyici: 48,95 TL Yerine 34,95 TL • Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel: 39,95 TL Yerine 27,95 TL • Neutrogena Hızlı Erimeli Bakım Kremi: 39,95 TL Yerine 27,98 TL • Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi. 45,95 TL Yerine 32,95 TL • Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendiricili: 39,95 TL Yerine 27,95 TL • Difaş Fulicare Ağız Bakım Serti: 14,90 TL • Signal White System Diş Macunu: 26,95 TL Yerine 18,90 TL • Depeed Emici Külot Kadın: 89,95 TL Yerine 59,90 TL • Molfix Süper Avantaj Paketi: 139,95 TL • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti: 188,95 TL • Domestos Çamaşır Suyu: 54,95 TL Yerine 43,95 TL • Bingo Mutlu Yuvam 10 Kg: 124,95 TL • Cif Sprey Ultra Hız: 22,90 TL • Sera Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı: 10,90 TL • Sera Çöp Torbası Çeşitleri: 11,50 TL • Raid Markalı Tüm Ürünlerde %20 İndirim