2022 30 Ağustos BİM aktüel kataloğu! 30 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var? 30 Ağustos 2022 BİM aktüel kataloğu







30 Ağustos 2022 BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

30 Ağustos 2022 BİM Aktüel Ürünleri







BİM her hafta Salı ve Cuma günleri için hazırlamış olduğu aktüel ürünlerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu da vatandaşlarla paylaşan market zinciri, yine de herkes tarafından en çok beğenilen ürünleri bir araya getirmekten vazgeçmiyor.BİM market zinciri, kısa bir süre önce 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her geçen hafta vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre birbirinden farklı ürünleri bir araya getiren BİM market zinciri, yeni hafta kataloğunda elektronik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, örgü iplerinden çocuklar için oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürüne yer verdi.İşte Ağustos 2022 tarihinde BİM aktüel ürünleri şu şekilde: • Pınar Organik Yoğurt 1 Kg: 34,50 TL • Dost Probiyotik Yoğurt 1 Kg: 24,50 TL • Dost Light Yoğurt 1 Kg: 16,50 TL • Becel Bitkisel Sürülebilir Yağ 250 G: 19,50 TL • Dost Süzme Peynir 500 G: 29,50 TL • Superfresh Sebzeli Burger: 29,50 TL • Lovemade Makarın 9’ Lu: 29,50 TL • Booza Tahıllı Meyveli İçecek Çeşitleri 250 Ml (Çilekli, Ananaslı, Orman Meyveli, Ballı Muzlu): 9,75 TL • Nilky Badem Sütü 500 Ml: 15,50 TL • Bio Sera Organik Elma Sirkesi 500 Ml: 14,50 TL • Lezzet – İ Efsane Basmati Pirinç 1 Kg: 32,50 TL • Pasta Veneta Glutensiz Burgu Makarna: 19,50 TL • Tire Organik Yulaf Ezmesi 500 G: 12,50 TL • Poltat Chia Tohumlu Şeker İlavesiz Reçel Çeşitleri 250 G (Çilek, Vişne, Nar): 18,50 TL • Bella Natura Glutensiz Ürünler (Yulaf Unu, Keçiboynuzu Unu, Hindistan Cevizi Unu, Ham Kakao Tozu): 14,50 TL • Tat Bakliyat Superfoods Bakliyat Ve Tahıl Çeşitleri (Maş Fasulyesi, Keten Tohumu, Kara Buğday, Börülce): 19,50 TL • Glutensiz Ada Damalı Kurabiye: 17,50 TL • Haşiroğlu Tarhana Çeşitleri (Sade, Acı Baharatlı): 34,50 TL • Hazarbey Organik Ulukale Dut Kurusu: 19,50 TL • Rivos Buğday Cipsi (Acı Ekşi, Biftek, Yoğurt Ve Mevsim Yeşillikleri): 8,75 TL • Simbat Vega Karışık Kuruyemiş: 24,50 TL• İçim Tost Peyniri 2 Kg: 179 TL • Marmara Birlik Siyah Zeytin Dane XL – L: 54,50 TL • Binboğa Süzme Çiçek Balı 1 Kg: 64,50 TL • Karper Piknik Üçgen Peynir Büyük Boy 24’ Lü: 29,50 TL • Kerem Labne: 39,50 TL • Dost Yoğurt 5 Kg: 57,50 TL • Destan Karbonat 1 Kg: 21,50 TL • Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg: 75 TL • Sana Paket Margarin 4’ Lü: 45,50 TL • Aknaz Bakraç Peyniri 1 Kg: 69 TL • Dimes Yarım Yağlı Süt 1 L: 12,50 TL • Indomie Körili Jumbo Noodle: 4,75 TL • Tariş Beyaz Sirke 2 L: 12,50 TL • Tavamax Tava Ayırıcı Sprey Yağ: 21,50 TL • Mezzet Çiğköfte 1 Kg: 23,50 TL • Heinz Ketçap 700 G: 28,50 TL • Dost Pastörize Süt 1 L (Ballı Propolisli, Mango Ananaslı): 17,50 TL • Dost Gurme Tropik Meyveli Yoğurt 500 G. 12,50 TL • Dost Gurme Karpuz Çilek Meyveli Yoğurt 500 G: 12,50 TL • Mezzet Rus Salatası 1 Kg: 26,50 TL• Tat Bahçe Salatalık Turşusu 1 Kg: 11,50 TL • Çerezza Mısır Çerezi Baharatlı Domates Soslu Tadında: 14,50 TL • Cupido Brawl Stars Kakaolu Mısır Ve Buğday Gevreği 750 G: 32,50 TL • Çizmeci Time Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret 108’ Li: 59 TL • Simbat Karışık Kuruyemiş 400 G: 29,50 TL • Haribo Phantasia Yumuşak Şeker: 13,50 TL • Miniyum Duo Yumuşak Şeker 120’ Li: 49 TL • Le Cola Şekersiz Gazlı İçecek 2,5 L: 11,50 TL • Centro Süt Ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 12’ Li: 17,50 TL