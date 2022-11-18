2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruda 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımları olacak. KPSS şartı aranmayan alımlarla ilgili detaylar ise belli oldu.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?Bakanlık tarafından paylaşılan ilanda yer alan şartlar şunlardır:
a) T.C vatandaşı olunması, b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar) c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak, d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılmış olmak, f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, g) Askerlikle ilgisi bulunmamak