2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri







ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?







YAZILI SINAV SORULARINDA HANGİ KONULAR OLACAK?

BAKANLIK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SINAV ÜCRETLİ Mİ?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruda 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımları olacak. KPSS şartı aranmayan alımlarla ilgili detaylar ise belli oldu.Bakanlık tarafından paylaşılan ilanda yer alan şartlar şunlardır:a) T.C vatandaşı olunması, b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar) c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak, d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılmış olmak, f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, g) Askerlikle ilgisi bulunmamakSınava giren adaylar, 35 soruluk Genel Yetenek ve Genel Kültür Testiyle 45 soruluk Alan Bilgisi Testinden sorumlu olacak. Bu kapsamda adayların sorumlu olduğu dersler şunlardır: Türkçe, (10) Matematik, (10) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)10 Kasım tarihinde başlayan başvurular ÖSYM Başvuru Merkezlerinden veya ÖSYM AİS ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.Alımlar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ücreti 300 TL'dir. Geç başvuruda bulunan adaylar ise 450 TL'lik bir ücret ödeyecek.