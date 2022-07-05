EĞİTİM
05 Temmuz 2022 - 21:30

2022 ALES 2 geç başvuruda son tarih ne zaman? ALES 2 geç son başvuru tarihi ve geç başvuru ücreti

2022 ALES 2 geç başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği, başvurularını daha yapamayan adaylar tarafından araştırılıyor. ALES sınavı son başvuru tarihini kaçıran adaylar ALES 2 geç başvuruları belirli bir ücret dahilinde nasıl yapabilecekleri konusunda da sorgulama yapıyorlar. Peki, 2022 ALES 2 başvurularında geç başvuru tarihi ne zaman? İşte, ALES sınavı başvuru tarihi ve geç başvuru ücreti..

EĞİTİM
05 Temmuz 2022 - 21:30
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2022 ALES 2 geç başvuruda son tarih ne zaman? ALES 2 geç son başvuru tarihi ve geç başvuru ücreti


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 21 Ağustos 2022'de düzenlenecek olan 2022-ALES/2 sınavına ilişkin son başvuru tarihi sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Belirli bir ücret karşılığında geç başvuru yapmak istemeyen adaylar başvuruların ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte, 2022 ALES 2 sınav başvurusuna ilişkin güncel bilgiler..

2022 ALES 2 başvuru son tarihi ne zaman?

2022 yılı için düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/2), 21 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavla gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerine ilişkin yapılan bir duyuruda ise başvuru işlemlerinin 4 Temmuz saat 23.59'da sona erdiği bildirildi.



ALES 2 geç son başvuru tarihi

Başvuru süreci içerisinde sınav başvurusunu yetiştiremeyen adaylar belirli bir ücret karşılığında ALES 2022 sınavına geç başvurularını gönderebilirler. Peki, 2022 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye yatıyor?

2022 ALES 2 geç başvuru ücreti

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ALES/2 sınavı başvuru ücretinin 185 TL olarak belirlendiği bildirilmişti. Bu kapsamda ALES 2 sınavına geç başvuru yapacak olan adaylar normal başvuruların yüzde 50 daha fazlasını ödemek zorunda kalacaklar. Bu ücret ise 277 TL olarak belirlendi.

2022 ALES 2 geç başvuru için son gün ne zaman?

ALES/2 sınavına girecek olan ve geç başvuru yapmak zorunda kalan adaylar başvurularını 19 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar yapmaları gerekiyor. ALES/2 sınavı ise ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre 21 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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