EĞİTİM
27 Eylül 2022 - 00:12

2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..

AÖL sınav tarihlerine yönelik araştırmalar, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte daha da bir hız kazandı. Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi 'Açık Öğretim Lisesi' sınav tarihlerini ve aynı zamanda MEB Takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? İşte, 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..

EĞİTİM
27 Eylül 2022 - 00:12
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2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..


Milyonlarca kişinin dikkati AÖL'ün ilk dönemi sınav tarihleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına çevrildi. MEB, Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler için sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Duyuruda, Aralık ayında sınavların belirli bir tarihte yapılacağı öğrencilere bildirilirken gündeme 2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? sorusu gelmeye başladı. Açık Lise AÖL sınav tarihleri ​​ve detayları..

2022 AÖL sınavı ne zaman

AÖL sınav tarihleri ​​ve 2022 programları



 Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre Açıköğretim, ortaokul, lise, imam hatip lisesi 1. sınavları Aralık 2022'de yapılacak.

Bu dönem sınavları online şeklinde yapılacaktır. Sınavın kesin başlangıç ​​tarihi belirlendiği anda haberlerde duyurulacaktır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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