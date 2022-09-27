2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..







AÖL sınav tarihleri ​​ve 2022 programları







Milyonlarca kişinin dikkati AÖL'ün ilk dönemi sınav tarihleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına çevrildi. MEB, Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler için sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Duyuruda, Aralık ayında sınavların belirli bir tarihte yapılacağı öğrencilere bildirilirken gündeme 2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? sorusu gelmeye başladı. Açık Lise AÖL sınav tarihleri ​​ve detayları..Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre Açıköğretim, ortaokul, lise, imam hatip lisesi 1. sınavları Aralık 2022'de yapılacak. Bu dönem sınavları online şeklinde yapılacaktır. Sınavın kesin başlangıç ​​tarihi belirlendiği anda haberlerde duyurulacaktır.