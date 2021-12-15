SİYASET
15 Aralık 2021 - 12:22

2022 Asgari ücret zamlarına prim dopingi!

Asgari ücrete yapılacak zamlarla ilgili 4. ve son toplantı beklenirken toplantı sonrasında 2022 yılı için net zam ve maaş rakamlarının ortaya çıkacağı konuşuluyor. Asgari ücrete prim dopinginin de geleceği ile ilgili söylentiler de dolaşırken yeni düzenlemeye göre Asgari ücrete hazine desteğinin geleceği belirtiliyor.

SİYASET
15 Aralık 2021 - 12:22
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2022 Asgari ücret zamlarına prim dopingi!
2022 asgari ücret zamlarında maaşların artmasına ilişkin yeni düzenlemelerin içinde prim dopingi yapılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. İşveren maliyetlerini düşürecek ve vergi diliminde de değişiklik yapılacağı söylentilerinin yanı sıra AGİ ile SGK priminde de bir takım desteklerin yapılacağı görüşmeler arasında yerini aldı.




Taraflar arasında yapılacak olan 4. ve son toplantıda yüzde 14'lük SGK priminin yüzde 5'e düşürülmesi konusunun toplantı masasında olması beklenirken hükümetin teklifi uygun görmesi halinde SGK priminin yüzde 14'den yüzde 9'a düşmesi beklenen kararlar arasında yer alıyor. Bu durumda SGK primi işverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 oranında kesilecek.




ASGARİ ÜCRETLİYE 250 LİRA DAHA!

Asgari ücrete yüzde 35 veya yüzde 40 arasında zam yapılması halinde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para gireceği hesaplanırken işveren tarafında da işletme maliyetlerinin düşmesi öngörülüyor. Böyle bir durumda çalışanın eline ay sonu 4 bin lira ücret geçmesi için primlerde indirim yapılması haricinde vergi dilimi ve vergi matrahı değişikleri, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formülleri kabul edilirse asgari ücretlinin eline daha fazla para geçeceği değerlendiriliyor.

 
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