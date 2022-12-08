2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı: Türkiye'de en çok aranan kelime Dolar/TL!







EN ÇOK MERAK EDİLENLER LİSTESİNİN İKİNCİSİ 'BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?'







2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: En çok aranan diziler





2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: Neden ben?





2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: Ne nerede?

Google da 2022'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri yayınladı. 2022 yılına ait arama trendleri listesi yayımlanırken Türkiye internetinde en çok aranan kelimenin 'Dolar/TL' olduğu görüldü.Arama motoru, 2022 yılı için internetteki en ilginç ve araştırılan konuları tek tek listeledi. Google, 2022'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri de raporladı. Listenin başında dolar var ama "kaç gün tatil var?" şeklinde bir aramanın da yapıldığını belirtmekte fayda var.İcardi, Ece Erken ve Ahmet Çalık gibi isimler en çok arananlar arasında yer alırken, bu sezon Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını adlı dizide arananlar listesinde üst sıralarda yer alıyor.Arama motoru, kategori bazlı arama sonuçlarını da duyurdu. Rüyada deprem olması, ben neden sevilmiyorum gibi kelimelerle arama yapıldığı belirtilen kategori listesinde Survivor kim elendi, kar kombini nasıl yapılır, incirin oluşması ve Faroe Adalarının nerede olduğunun da merak edildiği listelendi.> Yalı Çapkını > Duy Beni > Gelsin Hayat Bildiği Gibi > Tozlu Yaka > Erşan Kuneri> Ben neden sevilmiyorum > Ben neden bu kadar çirkinim > Ben neden doğdum > Ben neden dışlanıyorum > Ben neden eziğim> Faroe Adaları nerede > Andropoz nerede çekildi > Çernobil nerede > Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu > Elhamra Sarayı nerede