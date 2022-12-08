TEKNOLOJİ
08 Aralık 2022 - 18:00

2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı: Türkiye'de en çok aranan kelime Dolar/TL!

Google, 2022'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri paylaştı. Yıl sonuna yaklaşırken en çok aranan kelimenin dolar/TL olması ve ünlü isimler arasında öne çıkan Icardi'nin Faroe Adaları'nın neresi olduğunu merak etmemize neden oldu.

TEKNOLOJİ
08 Aralık 2022 - 18:00
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2022'de Goggle'de en çok neler arandı? Yılın arama trend listesi açıklandı: Türkiye'de en çok aranan kelime Dolar/TL!


Google da 2022'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri yayınladı. 2022 yılına ait arama trendleri listesi yayımlanırken Türkiye internetinde en çok aranan kelimenin 'Dolar/TL' olduğu görüldü.

2022'de Goggle'de en çok neler arandı

EN ÇOK MERAK EDİLENLER LİSTESİNİN İKİNCİSİ 'BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?'



Arama motoru, 2022 yılı için internetteki en ilginç ve araştırılan konuları tek tek listeledi. Google, 2022'de Türkiye'de en çok aranan kelimeleri de raporladı. Listenin başında dolar var ama "kaç gün tatil var?" şeklinde bir aramanın da yapıldığını belirtmekte fayda var.

2022'de Goggle'de en çok neler arandı

İcardi, Ece Erken ve Ahmet Çalık gibi isimler en çok arananlar arasında yer alırken, bu sezon Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını adlı dizide arananlar listesinde üst sıralarda yer alıyor.

2022'de Goggle'de en çok neler arandı

Arama motoru, kategori bazlı arama sonuçlarını da duyurdu. Rüyada deprem olması, ben neden sevilmiyorum gibi kelimelerle arama yapıldığı belirtilen kategori listesinde Survivor kim elendi, kar kombini nasıl yapılır, incirin oluşması ve Faroe Adalarının nerede olduğunun da merak edildiği listelendi.

2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: En çok aranan diziler

2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: En çok aranan diziler

> Yalı Çapkını

> Duy Beni

> Gelsin Hayat Bildiği Gibi

> Tozlu Yaka

> Erşan Kuneri

2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: Neden ben?

2022'de Goggle'de en çok neler arandı

> Ben neden sevilmiyorum

> Ben neden bu kadar çirkinim

> Ben neden doğdum

> Ben neden dışlanıyorum

> Ben neden eziğim

2022 GOOGLE ARAMA TRENDLERİ LİSTESİ: Ne nerede?

2022'de Goggle'de en çok neler arandı

> Faroe Adaları nerede

> Andropoz nerede çekildi

> Çernobil nerede

> Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu

> Elhamra Sarayı nerede

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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