EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 00:16

2022 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? 2022-2023 öğretmen kırtasiye yardım parasına zam geldi mi?

Öğretmenler her yıl eğitim öğretim yılı başlamadan önce kırtasiye ödemesi alıyor. Peki 2022-2023 kırtasiye ödemeleri ne zaman yatacak? Kırtasiye ödemelerine zam geldi mi? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
08 Temmuz 2022 - 00:16
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2022 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? 2022-2023 öğretmen kırtasiye yardım parasına zam geldi mi?


Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başladıktan sonra yapacakları kırtasiye ihtiyaçlarının kendi bütçelerine zarar vermemesi amaçlanarak yapılan kırtasiye ödemeleri eğitim öğretim yılı başlamadan hesaplarda olacak. Peki öğretmenlerin kırtasiye ödemelerine zam yapıldı mı? Kırtasiye ödemeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırtasiye ödemeleri

2022-2023 eğitim öğretim yılına az bir süre kala yatırılacak olan kırtasiye ödemelerinin bu yıl 1325 TL olarak yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene öğretmenler 1210 TL kırtasiye ödemesi almıştı. Bu sene 1325 TL, önümüzdeki sene ise 1400 TL olacağı tahminler arasında.



Öğretmenlerin Kırtasiye Ödemeleri Zamlandı Mı

Kırtasiye ödemeleri ne zaman yatacak

Kırtasiye ödemeleri 12 Eylül tarihinde yatması hesaplanıyor. 16 Haziran 2023 tarihinde ise sona erecek. 2022 eğitim öğretim yılının kırtasiye ödemesinin Eylül ayının ilk haftalarında öğretmenlerin hesabına yatması bekleniyor.

Ücretli öğretmenler kırtasiye ödemesi alıyor mu

Kırtasiye ödemesi yalnızca kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere verilmektedir. Yani ücretli öğretmenler ve özel kurumlarda öğretmenlik yapanlar kırtasiye ödemesinden yararlanmıyor.

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlıyor. 14 Kasım'da öğrenciler ilk ara tatillerine çıkıyor. 23 Ocak tarihinde ise yarı yıl tatili başlıyor. Eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 16 Haziran tarihinde bitiyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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