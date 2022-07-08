2022 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? 2022-2023 öğretmen kırtasiye yardım parasına zam geldi mi?







Kırtasiye ödemeleri







Kırtasiye ödemeleri ne zaman yatacak

Ücretli öğretmenler kırtasiye ödemesi alıyor mu

2022-2023 eğitim yılı ne zaman başlıyor

Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başladıktan sonra yapacakları kırtasiye ihtiyaçlarının kendi bütçelerine zarar vermemesi amaçlanarak yapılan kırtasiye ödemeleri eğitim öğretim yılı başlamadan hesaplarda olacak. Peki öğretmenlerin kırtasiye ödemelerine zam yapıldı mı? Kırtasiye ödemeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2022-2023 eğitim öğretim yılına az bir süre kala yatırılacak olan kırtasiye ödemelerinin bu yıl 1325 TL olarak yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene öğretmenler 1210 TL kırtasiye ödemesi almıştı. Bu sene 1325 TL, önümüzdeki sene ise 1400 TL olacağı tahminler arasında.Kırtasiye ödemeleri 12 Eylül tarihinde yatması hesaplanıyor. 16 Haziran 2023 tarihinde ise sona erecek. 2022 eğitim öğretim yılının kırtasiye ödemesinin Eylül ayının ilk haftalarında öğretmenlerin hesabına yatması bekleniyor.Kırtasiye ödemesi yalnızca kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere verilmektedir. Yani ücretli öğretmenler ve özel kurumlarda öğretmenlik yapanlar kırtasiye ödemesinden yararlanmıyor.2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlıyor. 14 Kasım'da öğrenciler ilk ara tatillerine çıkıyor. 23 Ocak tarihinde ise yarı yıl tatili başlıyor. Eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 16 Haziran tarihinde bitiyor.