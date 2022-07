2022 Engelli maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi, yükseldi mi? Temmuz 2022 engelli aylığı kaç TL? Engelli maaşı başvuru şartları

Engelli maaşı ne kadar?

2022 yeni asgari ücret değişirken engelli maaşlarında da değişiklikler yaşandı. Engelli maaşının ne kadar olduğunu halk merak etmekte ve araştırmaktadır.Engelli olan vatandaşlara devlet engelli maaşı vermektedir. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte engelli maaşları da yeniden düzenlendi. Yüzde 40-69 oranında engelli olanların maaşları 1.124 TL, %70 ve üzeri engelliği bulunanların maaşları ise 1.687 TL olarak belirlenmiştir. Engelli yakını aylığı ise 1.124 TL olmuştur.Kişi, ikamet ettiği yerde ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından engelli maaşı başvurusunu gerçekleştirmektedir. Burada muhtaçlık değerlendirmesi gözetilerek, ailede yaşayan tüm bireylerin gelirleri ve servetleri, harcamalar, nafaka yükümlülükleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Engelli ve yaşlı maaşları için yapılan başvurular en geç 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.Sağlık raporu onaylı en az %40 engelinin bulunması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış kişiler ile 69 yaşına girmemiş kişiler başvuru yapabilir. T.C vatandaşı olmak Şahsi olarak başvuru yapamayacak olan engelli vatandaşların mahkeme kararı ile vasileri başvuru yapabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yönlendirdiği hastanede sağlık raporu onayını almak Engelli vatandaşlar sağlık raporu için almak için kendileri hastane seçemezler. İstenilen belge ve evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa teslim edilmesi gerekmektedir.Engelli maaşı alan kişinin doğum tarihlerinin son rakamına göre maaşlarının alacağı günler değişiklik göstermektedir. Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlar her ayın 5.günü maaşlarını almaktadırlar. Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlar her ayın 5.günü Doğum tarihinin son rakımı 1-6 olanlar her ayın 6.günü Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlar her ayın 7.günü maaşlarını almaktadırlar.Kabine toplantısı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: 'Engelli ve yaşlı her vatandaşımızın kişisel bakımından ev bakımına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bayramdan önce engelli ve yaşlı maaşları ödenecektir' ifadelerini kullandı.