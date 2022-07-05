Finans
05 Temmuz 2022 - 23:25

2022 Engelli maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi, yükseldi mi? Temmuz 2022 engelli aylığı kaç TL? Engelli maaşı başvuru şartları

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı 2022 engelli maaşlarının da değişeceğini ve bayramdan önce ödeneceği müjdesini verdi. Asgari ücretin yenilenmesi ile engelli ve yaşlı aylıklarında da değişiklikler yaşandı. 2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı ayın kaçında yatmaktadır? Engelli maaş başvurusu nasıl yapılır? Detaylar burada.

Finans
05 Temmuz 2022 - 23:25
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022 Engelli maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi, yükseldi mi? Temmuz 2022 engelli aylığı kaç TL? Engelli maaşı başvuru şartları
2022 yeni asgari ücret değişirken engelli maaşlarında da değişiklikler yaşandı. Engelli maaşının ne kadar olduğunu halk merak etmekte ve araştırmaktadır.

Engelli maaşı ne kadar?

Engelli olan vatandaşlara devlet engelli maaşı vermektedir. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte engelli maaşları da yeniden düzenlendi. Yüzde 40-69 oranında engelli olanların maaşları 1.124 TL, %70 ve üzeri engelliği bulunanların maaşları ise 1.687 TL olarak belirlenmiştir. Engelli yakını aylığı ise 1.124 TL olmuştur.

Engelli aylığına başvuru

Kişi, ikamet ettiği yerde ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından engelli maaşı başvurusunu gerçekleştirmektedir. Burada muhtaçlık değerlendirmesi gözetilerek, ailede yaşayan tüm bireylerin gelirleri ve servetleri, harcamalar, nafaka yükümlülükleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Engelli ve yaşlı maaşları için yapılan başvurular en geç 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

engelli maaşı

Engelli maaşı almak için şartlar nelerdir?

Sağlık raporu onaylı en az %40 engelinin bulunması gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış kişiler ile 69 yaşına girmemiş kişiler başvuru yapabilir.

T.C vatandaşı olmak

Şahsi olarak başvuru yapamayacak olan engelli vatandaşların mahkeme kararı ile vasileri başvuru yapabilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yönlendirdiği hastanede sağlık raporu onayını almak

Engelli vatandaşlar sağlık raporu için almak için kendileri hastane seçemezler.

İstenilen belge ve evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa teslim edilmesi gerekmektedir.

Engelli maaşları ayın kaçında yatmaktadır?

Engelli maaşı alan kişinin doğum tarihlerinin son rakamına göre maaşlarının alacağı günler değişiklik göstermektedir. Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlar her ayın 5.günü maaşlarını almaktadırlar.

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlar her ayın 5.günü

Doğum tarihinin son rakımı 1-6 olanlar her ayın 6.günü

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlar her ayın 7.günü maaşlarını almaktadırlar.

Engelli maaşları ne zaman yatmaktadır?

Kabine toplantısı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

'Engelli ve yaşlı her vatandaşımızın kişisel bakımından ev bakımına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bayramdan önce engelli ve yaşlı maaşları ödenecektir' ifadelerini kullandı. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Ücretsiz sanal pos veren firmalar ve komisyon oranları 2022
Ücretsiz sanal pos veren firmalar ve komisyon oranları 2022
Emekli maaşları dışında 3 bin TL ek ödeme! Bir sözünüze ödemeler anında ve nakit
Emekli maaşları dışında 3 bin TL ek ödeme! Bir sözünüze ödemeler anında ve nakit
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...