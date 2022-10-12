GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 11:30

2022 esnaf destek paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? 500 bin limitli esnafa kredi faiz oranları ve ödeme planı nasıl? 2022 Halkbank esnaf kredi paketi ve şartları..

Bir süredir esnaflar hükümetten esnaf kredi paketi talebinde bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 10 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından esnaflar için yeni bir kredi kampanyası müjdesi verildi. Yapılan duyurunun ardından 500 bin limitli esnafa kredinin detayları merak edilmeye başlandı. Esnaf kredisi faiz oranı ve ödeme planı sorgulanırken aynı zamanda nasıl ve nereye başvuru yapılacağı da araştırılıyor. İşte, esnaf kredi destek paketi hakkında tüm detaylar..

GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 11:30
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2022 esnaf destek paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? 500 bin limitli esnafa kredi faiz oranları ve ödeme planı nasıl? 2022 Halkbank esnaf kredi paketi ve şartları..


Son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredi destek paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Kredi paketinin neleri kapsadığını, kimlerin yararlanabileceğini ve nelerin dahil olduğunu detaylı bir şekilde bir araya getirdik.

2022 esnaf destek paketi nedir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI



Pandemi ve savaş döneminin önümüze çıkardığı zorlu süreçte esnaflara ve sanatkarlara destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaflar için 100 milyar liralık kredi kampanyası başlattıklarını, kredi limitini ise 350 bin TL'den 500 bin TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Erdoğan kampanya paketinin içerisinde ayrıca işyeri alımları için taşıt kredisinin de 1.5 milyon TL'ye çıkarılacağı müjdesini paylaştı.

2022 esnaf destek paketi nedir

Genç girişimler için kredi limitlerinin artırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank'tan kredi kullandırılan ve takibe düşen esnaflara 36 ay vadeli borçlarını 6 ay geri ödemesiz ödeme imkanı sunduklarını aktardı. Bu kapsamda esnaflara verilecek uygun taksit imkanlı kredi desteğinin 60 aya varan vadeyle yüzde 7,5 faiz oranına sahip olduğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.

2022 esnaf destek paketi nedir

ESNAF KREDİ PAKETİ ŞARTLARI NELER?

Esnaf kredisine başvuru yapabilmek için, 3 aydan fazla esnaf kefalet kooperatifine üyeliği olunması kredi çekmek istediğiniz kooperatife ise şahsi olarak başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca, TESKOMB`a bağlı olan başka bir kooperatife üyeliğinin bulunmaması, yıllık ciroları gösteren belgedeki kazancının kredinin taksitlerini ödemek için yeterli olması, tapu ya da bir araç teminatının gösterilmesi de gerekli. Bununla ilgili olarak herkes kayıtlı olduğu ilin kefalet kooperatifine başvuru yapacak.

2022 esnaf destek paketi nedir

İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi desteğinde ise 1,5 milyon TL'ye varan kredi imkanı sunuluyor. Bu kredinin vadesi 10 yıl olup, yıllık faiz oranı yüzde 7,5'tir.

Sıfır bir araba almak isterseniz 1,5 milyon TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Vadesi 7 yıl olup, yıllık faiz oranı ise yüzde 7,5'tir.

2022 esnaf destek paketi nedir

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel alandaki meslek dalları ve bunlarla uğraşan ustalara 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar 5 yıl vadeli faizsiz kredi verilecek.

Herhangi bir meslek dalında yüksek lisans derecesine sahip olan ve kendi adı altında iş kurmak isteyenler için ise 'Usta girişimci kredisi' verilecek. Ayrıca, KOSGEB girişimcilik eğitimini bitiren 35 yaş altı herkes 5 yıl vade ile vade farkı olmaksızın 300 bin TL'ye kadar Genç Girişimci Kredisi alabilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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