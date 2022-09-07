GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 15:02

2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı

Milyonlarca icra dosyası olanların beklediği açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Yaşanan son gelişmelerin ardından icralık olanları dosyasının ne zaman kapanacağına dair araştırmalar sıklıkla arttı. İcra dosyaları kapanıyor mu? İşte detaylar...

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 15:02
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2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı


İcra borçları hakkında meraklar gün geçtikçe artış gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında yeni alınan kararları vatandaşlarla paylaştı. 2022 icra dosyaları kapanacak mı? İcra dosyaları ne zaman silinecek? İşte, icra dosyalarına dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Son dönemlerde gündem de yer alan icra dosyaları üzerine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Kamuoyuyla paylaştığı icra takibi üzerine vatandaşların can ve mal emniyeti, huzuru, refahı, barış ve güven içinde yaşaması durumunda öncelik her zaman milletimizdir diyen Erdoğan, icra takiplerinde alınan yeni karar üzerine 2 bin TL altında borçların tasfiye edileceği açıklandı. Bunun üzerine 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin TL altı borçlar için ise vergiden düşürme işlemi uygulanacaktır.



İcra dosyaları kapanıyor mu?

İcra dosyalarında rekor sayı

10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurutulması gibi durumlar söz konusu olurken hükümet yasal boyutlar üzerinden ekim ayında Meclis'in yaz tatilinden çıkması üzerine cumhur ittifakının meclis gruplarının atamaları hemen gerçekleşecektir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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