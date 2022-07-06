Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye ödemelerine ilişkin merakla beklenen tarih açıklandı. Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce çalışanın merakla beklediği ilave tediye ödemeleri detayları da bu kapsamda sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kamuda çalışan milyonlarca işçi, ilave tediye ödeneklerinin hesaplarına geçeceği günü bekliyordu. Bu çerçevede sürekli sorulan 'İlave tediyeleri hangi tarihte, ne zaman yatacak?' sorusunun da yanıt belli oldu. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı ve ilave tediye ödeme süresi de netlik kazandı.
EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 12:58
2022 ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman? İlave tediyeler ne zaman yatacak?
Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce çalışan 2022 ilave tediye ödeme tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, İlave tediyeler ne zaman yatacak? İşte, tediye ödemelerine ilişkin tüm detaylar..
EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 12:58