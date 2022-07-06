EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 12:58

2022 ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman? İlave tediyeler ne zaman yatacak?

Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce çalışan 2022 ilave tediye ödeme tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, İlave tediyeler ne zaman yatacak? İşte, tediye ödemelerine ilişkin tüm detaylar..

EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 12:58
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2022 ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman? İlave tediyeler ne zaman yatacak?


Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye ödemelerine ilişkin merakla beklenen tarih açıklandı. Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce çalışanın merakla beklediği ilave tediye ödemeleri detayları da bu kapsamda sorgulanmaya başladı.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kamuda çalışan milyonlarca işçi, ilave tediye ödeneklerinin hesaplarına geçeceği günü bekliyordu. Bu çerçevede sürekli sorulan 'İlave tediyeleri hangi tarihte, ne zaman yatacak?' sorusunun da yanıt belli oldu. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı ve ilave tediye ödeme süresi de netlik kazandı.



2022 ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman

2022 ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman?

700 binden fazla kamu işçisinin ilave tediye ödeneğinden faydalanmasının beklenildiği ödeneklerin ilkinin 4 Temmuz tarihinde hesaplara geçeceği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yılın ilk yarı ilave tediye ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı söylenmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı kararıyla hazırlanan 6772 sayılı kanun kapsamıyla bu kapsama alınan kurumlarda çalışan 700 binden fazla çalışanın 2022 yılı ilk yarı ilave tediye ödemeleri belirlenen hesaplara tanımlandı.

Yapılan açıklamanın devamında 2022 yılının ikini yarı ilave tediye ödemelerinin ise 16 Aralık tarihinde yapılacağı aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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