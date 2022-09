2022 Keçi Desteği başvurusu nasıl yapılır? Keçi Desteği başvuru şartları neler? Keçi desteği başvurusu

Keçi Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?







Keçi Desteği Ücreti Ne Kadar?

Keçi desteği başvurusu ile küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çiftçilerin sürülerinde yer alan keçilerin ya da tamamen keçi sürüsü olan çiftçilerin sürülerindeki koşulların uygunluğuna göre devlet tarafından desteği almak istemelerinden kaynaklı olarak bu desteği alabilmek için nereden ve nasıl başvuru yapabilecekleri merakla araştırılıyor. Keçi desteği başvurusu sürü büyütme ve hayvan yenileme desteği ile küçükbaş soy kütüğü destek konularına göre iki başlıkta verilen desteklemeleri talep etmeyi ifade eder.Küçükbaş hayvan kategorisine giren keçilerin üreyerek et ve süt üretiminde devamlılık sağlayabilmeleri ve bu devamlılık için damızlık keçilere yönelik devet tarafından destek verilmesi gereklidir. Bu destek ödemesi çiftçiler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.Hayvancılık faaliyetleri içerinde bulunan çiftçilerin sahip oldukları keçileri için destek alabilmelerinin yolu tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaktan geçiyor. Keçi desteği başvuru süreci ve şartları ise, 1 yıl 3 ay dan daha büyük keçisi bulunan çiftçiler, TÜRKVET sisteminde hayvanlarının kayıtlarının yaptırılmış olması gerekiyor. Ayrıca keçilere küpe takılmış olmalıdır.Keçi yetiştiren çiftçinin başvurusu damızlık keçi yetiştirici birliğine de üyelik yapması gereklidir. Üyelik şartını sağlayan çiftçi ve çiftçilerin son olarak da göçer keçi hayvancılığı yapanların her ayrı il ve ilçede bulunan sürülerine yönelik bulundukları il veyahut ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yukarıda keçi desteğine başvuru şartlarının neler olduğu ve kimlerin alabileceğine dair aktardığımız şartları taşıyan ve ilgili kurumlara başvuruda bulunan keçi yetiştiriciliği çiftçilerin yapmış oldukları başvurularının uygun görülmesi halinde devlet tarafından verilen bu destekten yararlanmaları mümkündür.Damızlık keçi sahibi çiftçiler ve sürüsündeki hayvan sayısını arttırmak isteyen çiftçilerin ve bununla beraber sürüsündeki hayvanları yenileme ihtiyacı duyan çiftçilerin merakla araştırdığı bir diğer konu ise keçi desteğinin ne kadar ödemesi olduğudur. Hayvancılığı meslek olarak yapan küçükbaş çiftçileri yapmış oldukları destek başvurusundan olumlu geri dönüş aldıkları takdirde onlara anaç keçi için 2021 yılında 35 Türk lirası destek verilmektedir. Bunun yanı sıra sürülerindeki hayvan sayısını arttırmak isteyen çiftçiler ya da hayvanlarını gençleştirmek ve daha fazla verim almak isteyen çiftçilere hayvan alımlarında alınan her keçi için 125 Türk Lirası destek ödemesi verilmektedir. Devletin küçükbaş hayvancılığın ve keçi varlığının korunması ve arttırılmasını hedeflediğinden dolayı çiftçiler keçi desteği başvurusunda bulunarak hem ülkeye hemde kendi sürülerine katkıda bulunabilirler.