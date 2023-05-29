2022 KPSS 50 puanıyla personel alımı başladı! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: 127 memur alımı için son 13 gün!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 127 personel alımı yapacağını duyurdu. Son günlerde yayımlanan iş ilanıyla ilgili açıklamalarda, Kültür Bakanlığı'nın erkek ve kadın adaylar arasından seçim yapacağı belirtildi. Başvuruların https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-kariyer-kapisi-is-alim adresi üzerinden e-devlet sistemi aracılığıyla yapılabileceği ifade edildi. Adaylardan, 2022 KPSS sınavında 50 ve üzeri puan alması bekleniyor.
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Kültür Bakanlığı, alım yapacağı personelleri farklı departmanlarda istihdam edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, Temizlik Personeli alanında 29 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 62 kişi, Büro Personeli olarak ise 36 kişi istihdam edilecektir.