KAMU PERSONELİ
29 Mayıs 2023 - 17:15

2022 KPSS 50 puanıyla personel alımı başladı! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: 127 memur alımı için son 13 gün!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni personel alımlarıyla ilgili duyuru yaptı. Lise ve ön lisans mezunları arasından toplamda 127 personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Bakanlık, alımların çeşitli branşlarda olacağını açıkladı. İşte personel alım detayları...

KAMU PERSONELİ
29 Mayıs 2023 - 17:15
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2022 KPSS 50 puanıyla personel alımı başladı! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: 127 memur alımı için son 13 gün!


Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 127 personel alımı yapacağını duyurdu. Son günlerde yayımlanan iş ilanıyla ilgili açıklamalarda, Kültür Bakanlığı'nın erkek ve kadın adaylar arasından seçim yapacağı belirtildi. Başvuruların https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-kariyer-kapisi-is-alim adresi üzerinden e-devlet sistemi aracılığıyla yapılabileceği ifade edildi. Adaylardan, 2022 KPSS sınavında 50 ve üzeri puan alması bekleniyor.

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başvuru

Başvuru yapmak isteyen adayların sadece bir alanda başvuru yapabileceklerine dikkat çekilerek, birden fazla alanda yapılan başvuruların geçerli olmayacağı vurgulandı. 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayan başvurular hala devam etmektedir ve adaylar 9 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilirler. Kültür Bakanlığı, her şehir için ayrı bir kontenjan ve özel şartlar belirlediğini kamuoyuna duyurdu.



Kültür Bakanlığı, alım yapacağı personelleri farklı departmanlarda istihdam edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, Temizlik Personeli alanında 29 kişi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 62 kişi, Büro Personeli olarak ise 36 kişi istihdam edilecektir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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